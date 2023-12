Mateusz Święcicki podzielił się na Twitterze ciekawą statystyką, ujawniającą w których klubach na świecie najdłużej grają piłkarze. Co ciekawe, jedynymi europejskimi klubami w czołówce są Athletic Bilbao i Real Madryt.

Kluby w których najdłużej grają zawodnicy

Mateusz Święcicki opublikował na Twitterze ciekawą statystykę. Pokazuje ona, w których klubach piłkarze grają najdłużej. W czołówce są tylko dwa europejskie kluby, mowa o Athleticu Bilbao i Realu Madryt.

Klub z kraju Basków jest na trzeciej pozycji w tym zestawieniu. Bierze się to ze specyficznej polityki Athleticu Bilbao. W tym klubie grają przeważnie sami wychowankowie albo Baskowie, a ta zasada rzadko kiedy jest naginana. Piłkarze spędzają w tym klubie średnio pięć sezonów.

Czwarty jest Real Madryt. Kluczem w tej statystyce może być bardzo dobry dobór zawodników. Gdy ktoś trafia do Realu Madryt jest to inwestycja długoterminowa i zazwyczaj bardzo udana. Takimi przykładami są Valverde czy Vinicius. Gdy ktoś trafia do Realu to często jest to długotrwały związek (Modrić, Kroos), nawet jeśli niekoniecznie udany (Eden Hazard). Średnio piłkarze Realu spędzają w barwach Los Blancos 4.83 sezonu.

Na pierwszym miejscu w zestawieniu jest Shanghai Port. Gdyby chińskie kluby oferowały olbrzymie pensje, na przedwczesną emeryturę dał się skusić Oscar. Były piłkarz Chelsea rozegrał dla Shanghai Port już siódmy sezon. Średnia czasu piłkarza w tym zespole to 5.39 sezonu.

Na drugim miejscu z wynikiem 5.03 sezonu uplasował się Shandong Taishan, kolejny klub z ligi chińskiej. Barwy tej drużyny reprezentuje między innymi Marouane Fellaini, były piłkarz Manchesteru United i Evertonu.

Real najstabilniejszy pośród czołowych klubów europejskich i w czołówce na świecie pod kątem średniej długości pobytu piłkarza w klubie. Ale w sumie co się dziwić, skoro w prime nie ma gdzie odejść albo nie ma po co. #LaZabawa pic.twitter.com/WSbvdA0jzi — Mateusz Święcicki (@matswiecicki) December 5, 2023

Fot. Pressfocus