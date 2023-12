Wygrana na koniec. Polki najlepsze w grupie!

Polskie piłkarki bardzo udanie pożegnały się z Ligą B, czyli drugą dywizją Ligi Narodów UEFA. We wtorkowy wieczór pokonały w Sosnowcu Grecję 2:0 (1:0). Przypieczętowały tym samym pierwsze miejsce w tabeli.

Biało-czerwone do spotkania przystępowały z pewnością awansu. Więcej do ugrania miały rywalki. Greczynki w teorii walczyły jeszcze o utrzymanie. W praktyce: by je wywalczyć, musiałyby nie tylko wygrać, ale liczyć także na bardzo korzystne dla siebie wyniki innych spotkań. Wyniki, o których wiemy już, że nie padły.

Mimo to zawodniczki z Bałkanów rzeczywiście przystąpiły do gry bez myśli o bronieniu przez 90 minut. Ich próby przejścia do ofensywy kończyły się jednak zazwyczaj brutalną weryfikacją. Polki prezentowały znacznie wyższy poziom piłkarski na każdym możliwym polu.

Greczynki miały tylko kilka momentów, w których mogły zagrozić bramce strzeżonej przez Kingę Szemik. Każdorazowo wynikało to z błędów biało-czerwonych – niedokładności lub starty na własnej połowie. Wszystkie niedociągnięcia zostały ostatecznie naprawione przez defensywę, która po raz drugi z rzędu zagrała na zero z tyłu.

Z przodu Polki kreowały wiele sytuacji. Być może zbyt rzadko decydowały się na wykończenie ich strzałem z dystansu. Często brakowało „ostatniego podania”. Ale w końcu piłka znalazła drogę do bramki. Co prawda przy pierwszych dwóch razach arbiter nie uznawała gola ze względu na spalonego, ale przy trzecim – kapitalny popis dała Ewa Pajor. Wyprzedziła obrończynie, zwiodła bramkarkę i precyzyjnym strzałem po ziemi nie dała jej szans na interwencję.

Na początku drugiej połowy wynik ustaliła Kinga Kozak. Filigranowa napastniczka wykorzystała znakomite dośrodkowanie Eweliny Kamczyk. Kierując piłkę do siatki, postawiła kropkę nad „i”, jeśli chodzi o zwycięstwo biało-czerwonych w tabeli grupowej.

Warto odnotować, że pod koniec spotkania na boisku pojawiły się Nadia Krezyman i Oliwia Domin. Dla obu był to debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.

Tabela „polskiej” grupy:

1. Polska – 16 pkt (bramki: 11-4)

2. Serbia – 10 pkt (bramki: 10-5)

3. Ukraina – 6 pkt (bramki: 5-7)

4. Grecja – 3 pkt (bramki: 3-13)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN

Fot. PressFocus