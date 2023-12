David de Gea przymierzany do Newcastle i Barcelony

David de Gea pozostaje bezrobotny od początku obecnego sezonu. Wraz z nadejściem nowych rozgrywek, dobiegł końca również kontrakt Hiszpana z Manchesterem United. Klub zdecydował, że nie chce podpisywać nowej umowy z 33-latkiem. Bramkarz spędził na Old Trafford 12 lat. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informację, że David de Gea może zasilić szeregi Newcastle United lub FC Barcelony.

David de Gea może już niedługo związać się z nowym klubem

David de Gea trafił do Manchesteru United w 2011 roku za 25 milionów euro z Atletico Madryt. Bramkarz spędził na Old Trafford 12 lat. Tego lata dobiegł koniec jego kontakt z Czerwonymi Diabłami. W miejsce Hiszpana między słupkami klubu Premier League pojawił się Andre Onana. Bramkarz aż do teraz pozostaje bez klubu. Wcześniej wydawało się, że golkiper dołączy do jakiegoś klubu Saudi Pro League, jednak de Gea nie był zainteresowany takim kierunkiem i chciał nadal występować w lidze mistrzów. Teraz w mediach pojawiają się informację, że 33-latek znalazł się na celowniku Newcastle United oraz FC Barcelony.

W Newcastle United kontuzji doznał Nick Pope i nie wiadomo jeszcze kiedy wróci w pełni sprawny na boisko. David de Gea przez większość swojej kariery prezentował bardzo wysoki poziom i z pewnością mimo długiej przerwy odnalazł by się w drużynie Srok. Dodatkowo Hiszpan zna bardzo dobrze rozgrywki Premier League, z racji swojego stażu w Manchesterze United.

W FC Barcelonie z kolei, Marc-Andre ter Stegen podda się operacji, aby w pełni wyleczyć problem z plecami z jakimi zmagał się w ostatnim czasie. Rozłąka Niemca z futbolem potrwa najprawdopodobniej przez nawet trzy miesiące.

Fot. PressFocus