Manchester United – Chelsea 06.12 – Typy bukmacherskie

Dwóch słabnących tytanów angielskiej piłki spotka się w środowy wieczór na Old Trafford, podczas gdy Manchester United i Chelsea zmierzą się w 15. kolejce Premier League. Nieszczęścia Czerwonych Diabłów trwają w najlepsze po weekendowej porażce 1:0 z Newcastle United, natomiast podopieczni Mauricio Pochettino przywrócili poczucie błękitnej dumy, pokonując Brighton & Hove Albion 3:2. Który z tych uśpionych gigantów będzie górą w hicie kolejki? Zapraszam na zapowiedź tego spotkania.

Manchester United – Chelsea – typy bukmacherskie

W środę Manchester United podejmie Chelsea, gdzie dwóch gigantów angielskiego futbolu na nowo rozpoczyna rywalizację w środku tabeli. To był trudny sezon jak dotychczas dla obu drużyn, gdyż przeskakiwały od jednego słabego występu do drugiego. Podczas gdy Mauricio Pochettino w dalszym ciągu radzi sobie z kontuzjami w wartym miliard funtów składzie, burzliwej kadencji Erika ten Haga grozi realne niebezpieczeństwo zwolnienia. Zwycięstwo którejkolwiek z drużyn nie rozwiązałoby żadnych problemów, ale zapewniłoby wytchnienie w napiętym grudniowym harmonogramie. To walka pomiędzy dwoma zespołami, które w tym sezonie były w dużej mierze ponure z pojedynczymi jasnymi momentami. United po 14 kolejkach zajmują 7 lokatę, z 24 punktami. Tym co powinno martwić również ten Haga jest bilans bramek, który jest żałosny jak na taką drużynę, bowiem wynosi 16 strzelonych i 17 straconych bramek. Chelsea natomiast w ligowej tabeli spisuje się jeszcze gorzej, bowiem są dopiero na 10 miejscu, z 19 punktami na koncie.

Myślę, że jedni i drudzy mają mnóstwo braków w swojej grze, przez co brak im regularności. Kibice obu drużyn liczą na powrót do dobrej dyspozycji jak najszybciej i trzeba przyznać, że gospodarze nie tracą aż tak wiele do TOP5. Natomiast goście strzelają dużo więcej bramek od Czerwonych Diabłów, więc uważam, że zobaczymy otwarte i ofensywne spotkanie. Stawiam na BTTS po kursie @1.55 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Chelsea

obie ekipy w ostatnich trzech meczach zanotowały porażkę, remis i wygraną

Chelsea w ostatnich czterech spotkaniach zanotowała BTTS

Manchester United przed własną publicznością ostatni raz zanotował remis 6. sierpnia

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Manchester United – Chelsea

Manchester United : Onana – Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Dalot – McTominay, Amrabat, Rashford, Fernandes, Garnacho – Martial

: Onana – Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Dalot – McTominay, Amrabat, Rashford, Fernandes, Garnacho – Martial Chelsea: Raya – Disasi, Badiashile, Thiago Silva, Colwill – Fernandez, Caicedo, Sterling, Gallagher, Mudryk – Jackson

