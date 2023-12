La Gazzetta: Kiwior priorytetem Milanu w defensywie

W środę La Gazzetta dello Sport – największy dziennik sportowy we Włoszech, opublikował artykuł o najbliższych celach transferowych Milanu. Absolutnym priorytetem ma być Jonathan David. Głównym celem Rossonerich na wzmocnienie defensywy ma być za to Jakub Kiwior.

Milan nie może doczekać się 2 stycznia

Milan ma problemy kadrowe. Ławka rezerwowych jest coraz węższa, wyniki nie są najlepsze, a skład dziesiątkują kontuzje. W poprzedniej kolejce z Frosinone na środku obrony musiał wystąpić Theo Hernandez. Milan nie może doczekać się otwarcia zimowego okienka transferowego, a priorytetem ma być wzmocnienie linii ataku i obrony. Gdyby to było możliwe, to Milan z pewnością chciałby móc już teraz dokonać transferów. W ostatnim meczu ligowym z powodu kontuzji nie zagrało aż ośmiu piłkarzy, a aż pięciu z nich gra na obronie.

Giroud potrzebuje odciążenia

Olivier Giroud jest napastnikiem światowej klasy i rzadko zawodzi. Wieku jednak nie oszuka i dlatego potrzebuje zastępstwa. Na Frosinone wystarczył Luka Jović, ale gol i asysta w dziewięciu meczach nie mogą napawać optymizmem, a kariera Serba po transferze do Realu Madryt mocno wyhamowała. Priorytetem dla Milanu ma być transfer Jonathana Davida. Już latem Rossoneri chcieli go mieć u siebie, ale odstraszyła ich cena Lille, a mianowicie 60 milionów euro. Na tyle wycenia go także portal Transfermarkt. Milan liczy na obniżkę. Jonathan David nie spisuje się tak dobrze jak sezon temu i ma na swoim koncie tylko cztery gole. Do tego związany jest z klubem już tylko na 1,5 roku. Napastnik Lille ma być priorytetem i już w pierwszych dniach stycznia Milan postara się go ściągnąć.

Skąd Milan chce wziąć pieniądze na Jonathana Davida? Według La Gazzetta dello Sport, postara się sprzedać Krunic da Fenerbahce, które pytała o niego latem. Jeśli obie drużyny dojdą do porozumienia, to pieniądze mają zostać natychmiast zainwestowane w Davida.

Kiwior priorytetem Milanu w defensywie

Milan chciałby wzmocnić też linię obrony i potwierdzają się po raz kolejny plotki łączące Jakuba Kiwiora z legendarnym klubem z Serie A. 23-latek przekonuje do siebie Rossonerich nie tylko dobrą grą, ale także doświadczeniem w lidze włoskiej. Przed transferem do Arsenalu bronił barw Spezii, która jeszcze do niedawna grała w Serie A.

Pisząc o odbudowie Milanu, Gazzetta upiera się przy tym, że do Mediolanu może przenieść się Jakub #Kiwior: Arsenal ma być otwarty na wypożyczenie Polaka, a #Milan miałby dostać w ten sposób zastępstwo Thiawa w podstawie gotowe od zaraz. #włoskarobota #włoskaprasa pic.twitter.com/bTAla3cgkr — Marcin Nowomiejski (@mnowo8) December 6, 2023

Idealnym scenariuszem dla Milanu byłoby ściągnięcie Davida i Kiwiora. Sięgnąłby wówczas po bocznego obrońcę Betisu – Mirandę. Wychowankowi Barcelony latem skończy się kontrakt, a Betis chciałby jeszcze na nim zarobić. Chętnych na Hiszpana jest jednak wielu, a w tym Napoli. Milan będzie próbował jednak zakontraktować Juana Mirandę, który miałby nieco odciążyć Theo Hernandeza.

Fot. Pressfocus