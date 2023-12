Bryan Zaragoza w Bayernie Monachium. Za 15 milionów euro

Wkrótce Bayern Monachium ma sformalizować umowę dotyczącą transferu Bryana Zaragozy do stolicy Bawarii. 22-latek ma trafić do Bundesligi za piętnaście milionów euro.

Bryan Zaragoza jednym z odkryć tego sezonu w hiszpańskiej Primera Division. Piłkarz Granady zdobył pięć bramek w bieżących rozgrywkach i zanotował dwie asysty. Jego Granada znajduje się na przedostatniej pozycji w tabeli La Liga i traci cztery punkty do bezpiecznej strefy. Dobra forma Zaragozy pozwoliła zadebiutować graczowi w reprezentacji Hiszpanii (mecz 12 października przeciwko Szkocji).

Informację potwierdził m. in. Fabrizio Romano, twierdząc, że Zaragoza przeszedł już nawet testy medyczne. Według danych, które przytoczył włoski dziennikarz, Bayern ma zapłacić piętnaście milionów euro odstępnego za transfer zawodnika. Bryan Zaragoza ma dołączyć do mistrza Niemiec dopiero po zakończeniu sezonu. W umowie ma być wpisane wypożyczenie powrotne do Granady do końca obecnej kampanii.

🚨🔴 Bryan Zaragoza to FC Bayern, here we go! Understand Spanish winger has already completed first part of the medical tests. 🩺

Bayern will pay €15m to Granada to sign Bryan for next season, now staying on loan until July to help Granada.

Contract until June 2028. 🇪🇸 pic.twitter.com/7Kg2dZWjXC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2023