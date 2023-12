Thomas Mueller może zostać piłkarzem Juventusu

Juventus Turyn planuje wzmocnić linie ataku. Na celowniku Starej Damy znalazł się czołowy piłkarz Bayernu Monachium – Thomas Mueller. Kontrakt ofensywnego gracza Bawarczyków dobiega końca tego lata i jak na razie nie wiadomo czy Niemiec podpisze nową umowę z klubem. Sytuację chce wykorzystać zespół Serie A i ściągnąć piłkarza w swoje szeregi.

Thomas Mueller może zmienić barwy klubowe

Thomas Mueller w 2009 roku zadebiutował w drużynie Bayernu Monachium. Od tamtego momentu nieprzerwanie występuje w ekipie mistrza Niemiec. Zawodnik wystąpił w 681 meczach, strzelił 237 goli i zanotował 261 asysty dla Bayernu. Przez wszystkie lata gry na boiskach Bundesligi był jednym z ważniejszych graczy Bawarczyków oraz często występował w podstawowym składzie. Wygląda na to, że tego lata może dobiec końca 14-letnia przygoda z drużyną z Monachium. Kontrakt Thomasa Muellera tego lata dobiega końca. Jak na razie piłkarz nie podpisał nowej umowy z Bayernem i nie wiadomo jaka będzie jego przyszłość w zespole. Niepewną sytuację 34-latka uważnie monitoruje Juventus Turyn.

Jak informuje ”BILD” Thomas Mueller znalazł się na celowniku Juventusu Turyn. Gdyby Niemiec zdecydował się na przenosiny do Serie A, byłby najbardziej doświadczonym graczem w linii ataku. Oprócz bagażu doświadczenia, zawodnik wniósł by do ekipy Starej Damy sporo jakości piłkarskiej. Mueller mimo 34-lat wciąż prezentuje wysokie umiejętności. Portal Transfermarkt wycenia napastnika na 12 milionów euro.

Osiągnięcia Thomasa Muellera wraz z Bayernem Monachium

Thomas Mueller wraz z Bayernem Monachium zdobył sporą ilość trofeów. Niemiec wygrał między innymi: 12x mistrzostwo Niemiec, 2x Ligę Mistrzów, 6x Pucharów Niemiec, 8x Superpucharów Niemiec, 2x Superpuchary UEFA oraz 2x Klubowe Mistrzostwa Świata.

Fot. PressFocus