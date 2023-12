Jacek Magiera skomentował mistrzowskie spekulacje mediów

Jacek Magiera diametralnie odmienił los drużyny Śląska Wrocław względem poprzedniego sezonu. Aktualnie Wojskowi znajdują się na samym szczycie PKO BP Ekstraklasy i mają spore szanse na tytuł mistrzowski, co dodatkowo często podkreślają media. Jacek Magiera w rozpowie z portalem Meczyki.pl przyznał, że wraz z drużyną zachowuje chłodną głowę i nie wybiega daleko w przyszłość.

Świetny sezon w wykonaniu Śląska Wrocław

W zeszłym sezonie klub z Wrocławia musiał do końca trwania rozgrywek walczyć o utrzymanie się w Ekstraklasie. W obecnym sezonie Śląsk Wrocław prezentuje zupełnie odmienne oblicze i zajmuje pierwszą pozycję w lidze z trzema punktami przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. Tak dobra postawa po 17 rozegranych grach każe twierdzić, że Wojskowi są głównym pretendentem do zdobycia tytułu mistrzowskiego po raz pierwszy od jedenastu lat. Podobne stanowisko nieustannie podkreślają media.

Jacek Magiera jest bardzo chwalony za zmiany jakie zaprowadził w Śląsku. Trener cieszy się poparciem ze strony piłkarzy oraz zarządu. Szkoleniowiec niedawno otrzymał tytuł trenera miesiąca PKO BP Ekstraklasy za listopad, po raz drugi w tym sezonie. Za pierwszym razem nagrodę otrzymał we wrześniu. 46-latek w ostatniej rozmowie z portalem Meczyki.pl jasno dał do zrozumienia, że nie myśli tylko i wyłącznie o mistrzostwie Ekstraklasy. Wraz z zawodnikami skupia się na najbliższych spotkaniach i dopiero pod koniec rozgrywek przyjdzie czas na podsumowanie sezonu.

,,Piłka nożna to momenty, a my jesteśmy w bardzo dobrym momencie, który trzeba wykorzystać. Nie nakładam żadnej presji na nikogo. Gramy od meczu do meczu. Nie patrzymy na to, co będzie w styczniu czy maju. Takie jest moje podejście i to mówię piłkarzom w szatni” – powiedział trener Śląska Wrocław.

Fot. PressFocus