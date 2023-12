Tottenham – West Ham 07.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.71 Tottenham - West Ham United 1X2 1 Obstaw

Świeżo po emocjonującym sześciobramkowym meczu na stadionie Etihad w zeszły weekend, Tottenham Hotspur powraca do północnego Londynu, aby w czwartkowy wieczór zmierzyć się w Premier League z czołowym przeciwnikiem i rywalem zza miedzy, West Hamem United. The Hammers również przystępują do tych rozgrywek po zdobyciu punktu w zeszłą sobotę po remisie z Crystal Palace na własnym boisku. Kto wyjdzie zwycięsko z derbów Londynu? Zapraszam na zapowiedź tego spotkania.

Tottenham – West Ham – typy bukmacherskie

Wielu wątpiło, czy pogrążony w kontuzjach Tottenham miałby wystarczające kwalifikacje, aby w zeszłą niedzielę rywalizować na wyjeździe z aktualnym mistrzem Premier League- Manchesterem City, ale zespół Ange Postecoglou znakomicie utrzymał wynik i uratował punkt w hicie 14 kolejki Premier League. Postecoglou pochwalił „przekonanie” Spurs w drugiej połowie, że wypracował sobie pozytywny wynik i uniknął czwartej porażki z rzędu, i choć pozostają na piątym miejscu w tabeli Premier League, tracą tylko dwa punkty do czwartej Aston Villi. Koguty, które przegrały dwa ostatnie mecze u siebie z Chelsea i Aston Villą, przygotowują się teraz do kolejnych meczów w północnym Londynie z West Hamem i szóstym w tabeli Newcastle United w ciągu trzech dni i będą wyczekiwać swojej szansy na zakończenie passy bez zwycięstwa, która trwa od końca października.

Seria czterech zwycięstw West Hamu we wszystkich rozgrywkach dobiegła końca po tym, jak Młoty były zmuszone zadowolić się remisem 1:1 u siebie z Crystal Palace w ubiegły weekend. Mohammed Kudus strzelił swojego piątego gola dla The Hammersa i otworzył wynik w 13. minucie, ale Odsonne Edouard obronił punkt dla Eagles, wyrównując w 53. minucie, po wykorzystaniu błędu w obronie Konstantinosa Mavropanosa. David Moyes ubolewał nad „strasznym” błędem Mavropanos i był zawiedziony, że jego zespół nie zdobył kompletu punktów, ale nadal zajmuje przyzwoite dziewiąte miejsce w tabeli, tracąc tylko trzy punkty do pierwszej siódemki. Podopieczni Moyesa nie odnieśli żadnego sukcesu w ostatnich derbach Londynu, ponieważ przegrali dziewięć z ostatnich 10 takich meczów w Premier League, w tym porażkę 2:0 z Tottenhamem w lutym. Jedynym wyjątkiem w tej serii było znikome zwycięstwo 1:0 z Fulham w kwietniu.

Biorąc pod uwagę, że w każdym z pięciu ostatnich meczów z udziałem Tottenhamu padały co najmniej trzy gole i że West Ham trafiał do siatki w 10 z ostatnich 11 spotkań ze Spurs, bramek należy spodziewać się w czwartkowy wieczór. Tottenham udowodnił w meczu z Man City, że może walczyć z najlepszymi pomimo długiej listy kontuzji i chociaż West Hamu nie należy w żadnym wypadku lekceważyć, gospodarze powinni zrobić wystarczająco silni, aby nie przegrać tego spotkania, a może i nawet je wygrać. Dlatego stawiam na „czystą jedynkę” i przełamanie gospodarzy po kursie @1.71 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Tottenham – West Ham

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Tottenham – West Ham. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Może gwiazda gospodarzy – Koreańczyk Heung Min Son zaskoczy niesamowitym strzałem z dystansu? Kurs na trafienie do siatki przez tego zawodnika wynosi @2.04.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Tottenham – West Ham

Tottenham nie wygrał od czterech spotkań

West Ham od pięciu meczów jest niepokonany

w ostatnich pięciu starciach Spurs zanotowano BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

