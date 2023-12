Jurgen Klopp może mówić o ogromnym pechu. W niedawnym meczu Liverpoolu przeciwko Fulham urazu doznał Joel Matip, przez co zmuszony był opuścić boisko. Rokowania lekarzy od początku niebyły pozytywne. Niemiecki szkoleniowiec potwierdził najgorszy scenariusz i jak się okazało, obrońca The Reds zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co nie wystąpi już w obecnym sezonie.

Joel Matip wypada z gry do końca sezonu

Joel Matip trafił do Liverpoolu w 2016 roku z Schalke 04. 32-latek jest pewnym punktem drużyny i wraz z Virgilem van Dijkiem tworzy duet stoperów The Reds. Dla drużyny Premier League, Matip wystąpił w 201 meczach, strzelił 11 goli i zanotował 6 asyst. W obecnych rozgrywkach zagrał 14 meczów. W niedawnym spotkaniu przeciwko Fulham, wygranym przez The Reds 4:3, Kameruńczyk doznał urazu i w 69. minucie zmuszony był opuścić boisko. Już początkowe diagnozy lekarzy nie były pozytywne. Niestety w środowy wieczór, Jurgen Klopp, potwierdził najgorsze przypuszczenia i jak się okazało, obrońca zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Kontuzja jest o tyle poważna, że nie zobaczymy piłkarza już w obecnym sezonie na boisku. Co gorsza nie wiadomo, czy Matip kiedykolwiek założy jeszcze koszulkę Liverpoolu, ponieważ jego kontrakt dobiega końca wraz z zakończeniem obecnego sezonu. Jak na razie nie wiadomo, czy 32-latek podpisze nową umowę z klubem.

Liverpool boss Jurgen Klopp confirms that Joel Matip has ruptured his ACL after sustaining the injury against Fulham at the weekend ❌ pic.twitter.com/vMhGL1fDsW — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 6, 2023

Problem dla The Reds

Liverpool spisuje się znacznie lepiej w obecnym sezonie niż miało to miejsce rok temu. The Reds gonią Arsenal w ligowej tabeli. Do lidera Premier League tracą dwa punkty. Kontuzja Joela Matipa i jego brak w kadrze meczowej do końca sezonu jest sporym problemem do drużyny, ponieważ zawodnik był pewnym punktem zespołu w obecnej kampanii.

Fot. PressFocus