PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź 18. kolejki

PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź spotkań 18. kolejki

Ruch Chorzów – Zagłębie Lubin (08.12, 18:00)

W trakcie rundy jesiennej Ruch Chorzów wygrał zaledwie jedno spotkanie. I samo to może mówić, że mimo iż Niebiescy błyskawicznie wrócili do ekstraklasy, to obecna kadra może nie wystarczyć na utrzymanie się w elicie. Zagłębie jest na papierze wyraźnym faworytem tego meczu, choć chorzowianie potrafią u siebie nie tyle zdobywać dużo punktów, co urywać „oczka” faworytom. Tak było w trzech ostatnich domowych meczach Ruchu. Zwycięstwo gospodarzy wydaje się jednak mało prawdopodobne.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań (08.12, 20:30)

Forma Pogoni w ostatnich tygodniach może być rozczarowująca. W trzech ostatnich meczach PKO BP Ekstraklasy Portowcy zdobyli zaledwie jeden punkt. Z drugiej strony natomiast Pogoń wywalczyła sobie udział w ćwierćfinale Pucharu Polski, wygrywając z Górnikiem Zabrze 2:1 w 1/8 finału. Drużyny te dzieli aż siedem miejsc w tabeli, lecz obecna forma obu zespołów wcale tego nie pokazuje. W tym spotkaniu każdy rezultat jest możliwe, zważywszy również na Wartę Poznań, która zadziwiająco dobrze spisuje się na wyjazdach.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze (09.12, 15:00)

Debiut Macieja Kędziorka w roli trenera Radomiaka był spektakularny – zwycięstwo aż 3:0 z Widzewem Łódź. Obie ekipy mają po 22 punkty i są sąsiadami w ligowej tabeli. To może być jedno z tych spotkań, gdzie „efekt nowej miotły” zadziała. Choć na papierze prawdopodobieństwo remisu w tym meczu jest relatywnie duże, głównie ze względu na sytuację w tabeli.

Cracovia – Stal Mielec (09.12, 17:30)

Stal Mielec była jedną z niespodzianek minionego miesiąca, co również pokazuje głosowanie na trenera listopada, gdzie Kamil Kiereś zajął drugie miejsce (za Jackiem Magierą). Cracovia z kolei ani razu nie wygrała meczu ligowego w listopadzie. Pasy mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową, lecz niełatwym zadaniem będzie poprawić swoją sytuację po 18. serii gier. Oba zespoły zgodnie przegrały swoje mecze w 1/8 finału Pucharu Polski. Cracovia uległa Rakowowi 0:1, a Stal Mielec odniosła porażkę z łódzkim Widzewem 1:2.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce (09.12, 20:00)

Korona Kielce jest uskrzydlona wyeliminowaniem Legii Warszawa z Pucharu Polski. Śląsk natomiast odpadł z krajowego pucharu już wcześniej – w rywalizacji z Chrobrym Głogów. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w środku tygodnia, faworytem meczu ligowego wciąż pozostają podopieczni Jacka Magiery. Spotkanie czternastej siły PKO BP Ekstraklasy z liderem tych rozgrywek powinien zakończyć się zwycięstwem Śląska.

Lech Poznań – Piast Gliwice (10.12, 12:30)

„Królowie remisów” przyjeżdżają do Poznania. Miejscowy Lech jest rzecz jasna wyżej w tabeli od Piasta Gliwice… ale można mieć przekonanie, że i John van den Brom zostanie wciągnięty w zabawę pod tytułem „dzielimy się punktami”. Na dziewięć meczów wyjazdowych Piasta… aż osiem zakończyło się remisami. Naturalnym zatem jest, że najbardziej prawdopodobne jest podzielenie się po jednym „oczku”, choć podkreślmy to jeszcze raz – Kolejorz jest znacznie wyżej w tabeli.

ŁKS Łódź – Legia Warszawa (10.12, 15:00)

Za piłkarzami Legii zimny prysznic w postaci sensacyjnej porażki w Pucharze Polski z Koroną Kielce. Mecz Wojskowych z łódzkim ŁKS-em wydaje się wręcz idealną okazją, by wrócić na zwycięską ścieżkę. ŁKS pozostaje czerwoną latarnią PKO BP Ekstraklasy i ciężko będzie szukać punktów gospodarzom w tej rywalizacji.

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa (10.12, 17:30)

Zdecydowanie hit osiemnastej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Druga Jagiellonia kontra czwarty Raków. Rywalizacja najlepszej ofensywy w lidze z aktualnym mistrzem Polski. Te dwie ekipy zagrają również w ćwierćfinale krajowego pucharu. Co więcej, oba kluby w ostatnich dniach pochwaliły się również swoimi pierwszymi transferami w zimowym oknie. Jagiellonia pozyskała reprezentanta Kosowa, Jetmira Halitiego. Raków z kolei ma od wtorku nowego dyrektora sportowego, Samuela Cardenasa. Bardzo ciekawe spotkanie, w którym każdy ma szansę na odniesienie zwycięstwa.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź (11.12, 19:00)

W ostatnim meczu osiemnastej serii gier Puszcza Niepołomice podejmie Widzewa Łódź. W ostatnich tygodniach zespół Tomasza Tułacza wygląda lepiej, czego dowodem są zwycięstwa z Wartą Poznań (2:0) oraz Górnikiem Zabrze (2:1). Faworytem tego meczu pozostaje Widzew, lecz niespodzianka przy ul. Reymonta w Krakowie również jest możliwa.

PKO BP Ekstraklasa: 18. kolejka – absencje (kontuzje i kartki)

Śląsk Wrocław: Leiva (kartki)

Cracovia: Kakabadze, Rakoczy (kartki), Jablonsky, Rasmussen (kontuzje)

Górnik Zabrze: Sekulić, Janża (kartki)

Piast Gliwice: Katranis (kartki), Mucha (kontuzje)

Zagłębie Lubin: Dioudis (kartki)

Jagiellonia Białystok: Łaski (kontuzje)

Korona Kielce: Nono (kartki), Łukowski (kontuzje)

Raków Częstochowa: Lopez, Papanikolau, Pestka, Gryszkiewicz (kontuzje)

Lech Poznań: Dagerstal, Ba Loua (kontuzje)

Legia Warszawa: Mustafajew (kontuzje)



Pogoń Szczecin: Biczachczjan (kartki), Wędrychowski, Loncar (kontuzje)

Puszcza Niepołomice: Komar, Majchrzak (kontuzje)

Radomiak Radom: Machado, Ramos (kontuzje)

Ruch Chorzów: Podstawski, Sadlok (kartki)

Warta Poznań: Borowski (kartki), Zrelak, Przybyłko (kontuzje)

Widzew Łódź: Kerk, Szota, Shehu (kontuzje)

PKO BP Ekstraklasa: klasyfikacja strzelców przed 18. kolejką

1. Erik Exposito (Śląsk Wrocław) – 13 bramek / 3 asysty

2. Ilja Szkurin (Stal Mielec) – 8 bramek / 5 asyst

3. Pedro Henrique Alves de Almeida (Radomiak Radom) – 8 bramek / 4 asysty

4. Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) – 8 bramek / 2 asysty

5. Kristoffer Velde (Lech Poznań) – 7 bramek / 4 asysty

6. Efthymios Koulouris (Pogoń Szczecin), Daniel Szczepan (Ruch Chorzów) – 7 bramek / 1 asysta

8. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) – 6 bramek / 5 asyst

9. Mikael Ishak (Lech Poznań) – 6 bramek / 3 asysty

10. Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok) – 6 bramek / 1 asysta

Fot. Pressfocus