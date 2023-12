Brazylia. Santos spadł z ligi po raz pierwszy w historii

Do bezprecedensowej sytuacji doszło w Brazylii. Pierwszy raz w swojej 111-letniej historii do drugiej ligi brazylijskiej spadł zasłużony klub, Santos FC.

Najgorsze chwile w historii klubu

Przez wiele lat Santos był w absolutnej czołówce brazylijskich klubów. W drużynie z Sao Paulo przewinęło się wiele piłkarskich talentów światowej klasy, takich jak Pele, Robinho czy Neymar. Jeśli chodzi natomiast o ostatnie sezony w lidze brazylijskiej, to było ewidentne staczanie się po równi pochyłej. Ostatni raz na podium Santos znalazł się w 2019 roku (drugie miejsce w brazylijskiej ekstraklasie). Rok później było miejsce ósme, w 2021 roku Santos zajął lokatę dziesiątą, by w następnym sezonie być dwunastym w lidze. W obecnym sezonie jednak wydarzyła się rzecz jak z najgorszych koszmarów dla tego klubu.

W ostatnim ligowym spotkaniu w sezonie 2023 Santos podejmował Fortalezę. Goście wygrali z zasłużonym klubem z Kraju Kawy 2:1 po efektownym golu niemal z połowy boiska w doliczonym czasie gry.

Santos foi rebaixado com um gol que Pelé não fez Isso é roteiro de Oscar.pic.twitter.com/2NhFHEctTV — Peter Jordan (@peterjordan100) December 7, 2023

Ośmiokrotny mistrz Brazylii zakończył tym samym sezon na 17. miejscu w ligowej hierarchii, spadając do drugiej ligi brazylijskiej po raz pierwszy w swojej 111-letniej historii. Santos był do tej pory jedynym klubem z Brazylii, który nigdy nie opuścił najwyższego szczebla rozgrywek. Kibice tego klubu wpadli w furię i zaczęli podpalać niemal wszystko, co spotkało ich na drodze. Na nagraniach można zobaczyć, jak płoną budynki oraz samochody.

CONFIRMADO, TORCIDA DO SANTOS FARÁ PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NO GTA 6 🚨 pic.twitter.com/k8tkAQ84Jy — Enquanto a EA existir eu não serei feliz (@SucumbaEA) December 7, 2023

Santos w swojej historii wygrywał również Copa Libertadores – w 1962, 1963 oraz 2011 roku.

Fot. Pressfocus