Polskie talenty, które warto obserwować – Maciej Gładysz

Maciej Gładysz to najmłodszy sportowiec przedstawiony dotychczas w naszej serii „Polskie talenty, które warto obserwować” tworzonej we współpracy z ORLEN. Urodził się 28 kwietnia 2008 roku. Do tej pory z sukcesami startował w kartingu, a od następnego sezonu będzie jeździć w Hiszpańskiej Formule 4, czyli serii gdzie startował między innymi Tymek Kucharczyk. Maciej Gładysz jest jednym z członków Akademii ORLEN Team, wspierającej młode motorsportowe talenty. Potencjał Polaka zaobserwowało Ferrari, a niedawno Maciek wziął udział w obozie treningowym Ferrari Camp, na którym prowadzona jest selekcja do Ferrari Driver Academy.

Kultywowana tradycja

Maciej Gładysz ściganie ma we krwi. Tym właśnie zajmowali się jego dziadek – Janusz Gładysz, a także tata – Adam Gładysz. Za kierownicą gokartu zasiadał już w wieku czterech lat, a licencję kartingową otrzymał w 2015 roku. Miał wówczas siedem lat. Maciej Gładysz szybko zaprezentował swój nietuzinkowy talent. Już w 2017 roku został mistrzem Polski w kartingu, choć był to jego dopiero drugi sezon startów. Wygrał aż pięć z siedmiu rund. Został wówczas włączony do Akademii ORLEN Team, co niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na dalszy rozwój Maćka.

W sezonie 2018 roku reprezentował zespół Parolin Poland by WRT. Umożliwiło mu to starty nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech. Gładysz został wicemistrzem Polski, a w międzyczasie pokazywał swój talent za granicą.

Obrona tytułu i niesamowity sezon 2020

Sezon w 2019 roku to kolejne udany start Macieja Gładysza. Obronił tytuł kartingowego mistrza Polski, a także zwyciężył w mistrzostwach Polski młodzików. Znów próbował swoich sił we Włoszech. Wywalczył tytuł wicemistrza Rok Cup Italia, zdobył drugiej miejsce w WSK Super Master Series w Neapolu i wygrał Rok Cup Italy Nord.

Dobre występy Macieja Gładysza zaowocowały zainteresowaniem ze strony włoskiego zespołu Parolin Racing. Polak podpisał kontrakt na starty w sezonie 2020. Była to kolejna udana kampania. Zgarnął tytuł drugiego wicemistrza serii WSK Super Master Series – jednej z najbardziej prestiżowych serii, w której startowało blisko 100 najlepszych młodych kierowców. Zajął też trzecie miejsce w Rok Cup Superfinal. To nie był jednak koniec sukcesów. Maciej Gładysz poszedł w ślady słynnego kierowcy – Roberta Kubicy i podobnie jak jedyny polski kierowca w Formule 1, uplasował się na podium finału Trofeum Andrei Marguttiego. Maciej zajął trzecią lokatę. Bardzo pracowity sezon 2020, w którym nie brakowało sukcesów, Gładysz zakończył triumfem w World Series Karting Open Cup – najbardziej prestiżowej kartingowej lidze na świecie.

Kolejne sukcesy w kartingu

Maciej Gładysz w sezonie 2021 reprezentował barwy Sauber Karting Team. Odniósł wówczas historyczny sukces. Jako pierwszy Polak wygrał prestiżową serię FIA Karting Academy Trophy.

W 2022 roku podpisał kontrakt z jednym z najlepszych angielskich zespołów – Ricky Flynn Motorsport. Jego wychowankami są między innymi: Lando Norris, Oscar Piastri, Zhou Guanyu i Logan Sargeant. Maciej zajął czwarte miejsce w serii OK Junior, w której debiutował w sezonie 2021 jako kierowca Sauber Karting Team. Maciej Gładysz triumfował w Champion of the Future Winter Series.

Hiszpańska Formuła 4

Maciej Gładysz sprawnie wspina się po kolejnych szczeblach kariery. W sezonie 2024 wystartuje w Hiszpańskiej Formule 4. Polak kilkukrotnie testował bolidy tej serii wyścigowej. Miał do tego okazję między innymi podczas Ferrari Camp, z którego prowadzona jest selekcja do Ferrari Driver Academy. Maciej Gładysz planuje też pojechać we wszystkich rundach Winter Series, a także wziąć udział w kilku wyścigach Włoskiej Formuły 4.

Śledź poczynania Macieja Gładysza, sprawdź także kto jeszcze należy do ORLEN Team.