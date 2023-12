Niespodzianki w krajowych pucharach 06.12

Puchary krajowe to bardzo ciekawe rozgrywki, ponieważ nie zawsze zdecydowany faworyt do zwycięstwa przechodzi do kolejnej fazy. Mierzą się w nich często kluby z różnych klas rozgrywkowych, ale nawet różnica o kilka lig potrafi zostać zatarta przez zaangażowanie i odrobinę szczęścia. Jakie były największe niespodzianki w spotkaniach pucharów krajowych, które były rozgrywane 06.12?

Puchar Polski

Środowe spotkania Pucharu Polski co prawda nie przyniosły olbrzymiej sensacji, ale wpadkę Legii można rozpatrywać w kategoriach niespodzianki. Korona szybko objęła prowadzenie, ale wydawało się, że kwestią czasu jest zmiana prowadzącej drużyny. Gospodarze dali sobie strzelić tylko jednego gola, a w 120. minucie zanotowali decydujące trafienie.

Puchar Hiszpanii

W Pucharze Hiszpanii niektóre zespoły z La Liga grały z klubami z czwartej czy nawet piątej klasy rozgrywkowej. Już mecze rozgrywane w południe przyniosły sensację. Barbastro, czyli klub z Segunda RFEF (4. poziom rozgrywkowy) wyeliminował Almerię. Niespodzianką pachniało w meczu Villanovense – Betis. Gospodarze w 63. minucie objęli prowadzenie i wydawało się, że drużyna z Segunda RFEF wywalczy awans. Betis wyprowadził jednak dwa szybkie ciosy pod koniec rywalizacji i zapobiegł sensacji.

Puchar Niemiec

Powiedzenie, że puchary rządzą się swoimi prawami sprawdza się też za naszą zachodnią granicą. Potwierdzenie mieliśmy w jednym z środowych spotkań. Eintracht Frankfurt grał na wyjeździe z Saarbrucken. Gospodarze grają w 3. lidze niemieckiej i na papierze nie powinni mieć szans z drużyną, która gra w Bundeslidze i występuje w europejskich pucharach. Końcowy wynik? 2:0 dla gospodarzy.