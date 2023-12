Zapowiedź sportów zimowych 08-10.12 z Kępysem

Najbliższy weekend ze sportami zimowymi zapowiada się niezwykle interesująco. Skoczkowie narciarscy nieco zmienili swój skład, Maryna Gąsienica Daniel będzie rywalizować po raz pierwszym w tym sezonie w super gigancie, a panczeniści będą ścigać się w Pucharze Świata w Tomaszowie Mazowieckim. Zapowiedź przygotowaliśmy wraz z ekspertem od sportów zimowych – Radosławem Kępysem.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 8 – 10 grudnia

Skoki narciarskie

Zawody w Lillehammer były bardziej udane dla naszych skoczków niż inauguracja Pucharu Świata. Do optymalnej formy jednak jeszcze daleko. Pocieszający może być fakt, że poza Kubackim i Żyłą punktowali także Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Skład Polaków został zmieniony, a w konkursach w Klingenthal na pewno nie zobaczymy Kamila Stocha i jedynego nie punktującego na razie skoczka – Aleksandra Zniszczoła. Thomas Thurnbichler ogłosił, że w ten weekend nasz kraj w Pucharze Świata reprezentować będą: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Andrzej Stękała.

Swoje problemy w Lillehammer miał Dawid Kubacki i wydaje się, że najbardziej równą formę ma Piotr Żyła, który punktował w Norwegii dwukrotnie. Niemniej to lider naszej kadry jest przed Żyłą w generalce. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak swoją szansę wykorzystają Maciej Kot i Andrzej Stękała, którzy już kilka razy pokazali się w kadrze z bardzo dobrej strony.

Już w najbliższy weekend odbędzie się Puchar Świata w Klingenthal 🇩🇪 Trener Thomas Thurnbichler ogłosił pięcioosobowy skład naszej reprezentacji, w drużynie znaleźli się Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Maciej Kot i Andrzej Stękała 🎿 pic.twitter.com/cdjZCQ8zoH — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 5, 2023

O zadanie na temat tego, jak w pierwszym konkursie Pucharu Świata poradzą sobie Kot i Stękała poprosiliśmy eksperta sportów zimowych – Radosława Kępysa:

Doszło do zmiany w składzie Polaków na zawody w niemieckim Klingenthal. Stocha i Zniszczoła zastąpią dobrze znani kibicom Maciej Kot i Andrzej Stękała. Jak Twoim zdaniem spiszą się ci dwaj skoczkowie i czemu to na nich postawił Thurnbichler?

Maciej Kot i Andrzej Stękała to bardzo doświadczeni skoczkowie. Mimo, że ostatnio ich kariera jest pełna zakrętów, wydaje się, że będąc obecnie w kadrze B zasłużyli na miejsce w Pucharze Świata. Przede wszystkim to dla nich szansa na to, by sprawdzić się na tle światowej czołówki, a trener Thomas Thurnbichler też będzie mógł się dowiedzieć, w jakim wymiarze będzie mógł liczyć na tych skoczków w najważniejszych zawodach tego sezonu. Posłanie na spokojne treningi zarówno Zniszczoła, jak i Stocha to dobre posunięcie. Na tle bardzo przeciętnie skaczących polskich skoczków oni właśnie i tak wyglądali najsłabiej. Miejmy nadzieję, że wrócą do dobrej formy.

Program zawodów PŚ w Klingenthal

8.12.2023, piątek

13:30 – Oficjalny trening

15:40 – Kwalifikacje

9.12.2023, sobota

14:45 – Seria próbna

16:00 – Pierwsza seria konkursowa

10.12.2023, niedziela

14:00 – Kwalifikacje

16:00 – Pierwsza seria konkursowa

Transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich są dostępne na TVN i Eurosporcie.

Biegi narciarskie

Nasi biegacze narciarscy pozostają w Szwecji, ale zmieniają miejsce zmagań. W ten weekend będą rywalizować w Ostersund. Na razie wyniki nie są zadowalające, ale udaje się zdobywać punkty do klasyfikacji generalnej. W sobotę odbędzie się sprint stylem klasycznym, a w niedzielę bieg na 10 kilometrów stylem dowolnym.

W sobotę będziemy mogli przyglądać się pięciu naszym reprezentantom. W kategorii mężczyzn pobiegną: Kamil Bury, Maciej Staręga i Robert Bugara. Startować będą także dwie panie: Monika Skinder i debiutująca w tym sezonie Pucharu Świata Weronika Kaleta. Szkoleniowiec naszej kadry nie zdradził kto ze sprinterów wystartuje także w niedzielę. Na ten moment możemy spodziewać się, że w zawodach na 10 kilometrów stylem dowolnym pobiegną Dominik Bury i Sebastian Bryja, a z kobiet Izabela Marcisz.

Szersza zapowiedź weekendu w biegach narciarskich ⤵️https://t.co/y65TZ5QRsT pic.twitter.com/59UGgvORzh — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 6, 2023

W miniony weekend najlepiej zaprezentowała się Izabela Marcisz, ale wyniki wskazują na to, że polscy biegacze wciąż szukają optymalnej dyspozycji. Czego możemy spodziewać się po naszych reprezentantach w Ostersund?

Radosław Kępys: Trudno mówić o tym, kto z naszych biegaczy spisuje się najlepiej, bo w przeciwieństwie do tego, co spodziewaliśmy się po wspomnianej Izabeli Marcisz czy u mężczyzn Dominiku Burym, dotychczasowe wyniki trzeba ocenić bardzo negatywnie. I niestety na razie nie widać szans na poprawę. Ważne, by Biało-Czerwoni przynajmniej punktowali, ale w takiej formie nawet o to będzie ciężko. W weekend odbędą się zawody w Ostersund, gdzie najlepsi na świecie będą startować w sprintach i biegach na 10 kilometrów stylem dowolnym. Może w sprincie swoją obecność zaznaczą najmocniejsi w tej specjalności – Maciej Staręga i Monika Skinder. Wielkich wyników niestety jednak nie oczekuję.

Transmisje z Pucharu Świata w biegach narciarskich można obejrzeć na Eurosporcie.

Narciarstwo alpejskie

W narciarstwie alpejskim będziemy mieli dwóch naszych reprezentantów, ale w nieco odmienionym składzie niż dotychczas. W szwajcarskim Sankt Moritz wystartuje nasza najlepsza alpejka – Maryna Gąsienica Daniel, a drugą reprezentantką nie będzie jak dotychczas Magdalena Łuczak. W zmaganiach mężczyzn swoich sił spróbuje Paweł Pyjas, dla którego będzie to debiut w Pucharze Świata.

Maryna Gąsienica Daniel po raz pierwszy w tym sezonie będzie spróbuje zdobyć punkty Pucharu Świata w super gigancie. Sposobność do tego będzie miała w piątek (8 grudnia) i niedzielę (10 grudnia). Do tej pory najlepszym wynikiem Maryny Gąsienicy Daniel w super gigancie było 16. miejsce.

Paweł Pyjas wystartuje w niedzielę. Polak rywalizować będzie o punkty Pucharu Świata w slalomie.

Szersza zapowiedź weekendu w narciarstwie alpejskim ⤵️https://t.co/qKgHJEiqdE pic.twitter.com/eXMmfexD9O — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 6, 2023

W narciarstwie alpejskim z każdego weekendu przywozimy punkty. Tym razem Maryna Gąsienica-Daniel wystąpi dwa razy w super gigancie. Czy Twoim zdaniem jest szansa na podwójne punkty?

Radosław Kępys: Dla Maryny Gąsienicy-Daniel ten weekend będzie szansą do odczarowania Sankt Moritz. To właśnie tam odbędą się dwa slalomy giganty – w piątek i w niedzielę, a dotychczas polska alpejka zaliczała tam słabe występy – były to miejsca 29 i 38. Dobrze by było je poprawić. Polka nie ma najlepszego wejścia w sezon, więc pierwszy krok do stabilizacji dobrej formy to faktycznie zdobycie punktów – najlepiej w dwóch starciach z rzędu. Nie będzie to łatwe, wszak światowa czołówka jest bardzo mocna i w tym sezonie prezentuje się naprawdę solidnie.

Program PŚ kobiet w Sankt Mortiz

8.12, piątek

10:30 supergigant

10.12, niedziela

10:30 supergigant

Program PŚ mężczyzn w Val d’Isere

10.12, niedziela

9:30 I przejazd slalomu

13:00 II przejazd slalomu

Transmisja ze zmagań w narciarstwie alpejskim będzie dostępna na Eurosporcie.

Łyżwiarstwo szybkie

Kibice sportów zimowych nie mogą doczekać się zmagań w łyżwiarstwie szybkim. Polska będzie gospodarzem Pucharu Świata. Zawody odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim, a nasi reprezentanci liczą na indywidualne medale. Do tej pory z każdego konkursu Pucharu Świata przywoziliśmy medal. Za każdym razem były to jednak konkurencje drużynowe. Przed własną publicznością panczeniści chcą co najmniej utrzymać serię i dołożyć do niej krążek za indywidualną rywalizację. Faworytem do tego będzie Damian Żurek, który jest w życiowej formie.

„Wydaje mi się, że osiągnąłem szczytową formę, sam z sezonu na sezon czuję się coraz lepiej. Wiem, że mogę walczyć o medale zarówno na 500, jak i na 1000 metrów. Trzeba pamiętać, że to jest sprint, gdzie wszystko musi się złożyć idealnie na dobry wynik. Czasem jedno małe potknięcie niweczy wysiłek i wylatuje się poza pierwszą dziesiątkę. Czołówka jest bardzo wyrównana, w Stavanger różnica między szóstym a dwunastym zawodnikiem na 500 metrów wynosiła 0,11 sekundy. To na pewno będzie wspaniałe przeżycie. Nastawienie jest bardzo dobre, jestem gotowy, natomiast nie mam oczekiwań co do konkretnych miejsc. Chcę dać z siebie wszystko i zobaczymy, jaki będzie efekt” – powiedział przed zawodami Damian Żurek.

Reprezentacja Polski w łyżwiarstwie szybkim przystąpi do nadchodzącego PŚ w Tomaszowie Mazowieckim w powiększonym – osiemnastoosobowym składzie.

Panczeniści doczekali się zawodów w Tomaszowie Mazowieckim. Do tej pory mają świetną passę i z każdego weekendu mamy medal, a na ostatnich zawodach można było przywieźć ich nawet więcej. Kto Twoim zdaniem ma największe szans na medal i jak typujesz, ile krążków zdobędą polscy panczeniści przed własną publicznością.

Radosław Kępys: Puchar Świata w Tomaszowie Mazowieckim to na ten moment powinien być dla naszych panczenistów najważniejszy start tej zimy. Przede wszystkim powinna ich ponieść polska publiczność, która każdego dnia zawodów będzie dopingować Biało-Czerwonych. Zawodnicy też jednak czują, że czeka ich niedługo krótka, świąteczna przerwa od startów, więc na pewno wybitnie zmobilizują się na ten start. Bardzo chciałbym, żeby po medal sięgnęła drużyna kobiet, która swój start zaliczy w sobotni wieczór. Wysoko w klasyfikacji biegu masowego jest też Magdalena Czyszczoń. Chciałbym by nasza młoda, ale coraz bardziej doświadczona reprezentantka też stanęła na podium. Mam nadzieję, że moja prognoza dwóch medali się spełni.

Znany jest już piątkowy harmonogram zawodów. Zmagania w dywizji A rozpoczną się o 18:30. Komu z naszych reprezentantów będziemy mogli kibicować tego dnia?

500 metrów kobiet: Martyna Baran, Andżelika Wójcik

1000 metrów mężczyzn: Damian Żurek

3000 metrów kobiet: Magdalena Czyszczoń

Harmonogram występów Polaków znajdziesz tutaj.

