FAME: REBORN: Fabijański vs Wardęga

Gale freak fightowe w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Aktywni sportowcy lub po zakończeniu kariery również chętniej biorą w nich udział. Przed nami kolejna elektryzująca gala, w której każdy pojedynek będzie mocno medialny i na pewno emocji tych pozytywnych i negatywnych nie zabraknie. Jestem przekonany, że będzie to wyjątkowa edycja FAME, a jej start będzie miał w sobotę 9 grudnia o godzinie 19:00 w łódzkiej Atlas Arenie. Federacja posiada łącznie trzech właścicieli – Wojciecha Golę, Krzysztofa Rozparę oraz Rafała Pasternaka, których każdy doskonale zna. Zapowiadają, że pokażą jak powinien wyglądać prawdziwy powrót i odrodzenie freak fightów! My trzymamy za słowo, a ja zapraszam do artykułu, w którym znajdziecie zapowiedź oraz typy bukmacherskie.

FAME REBORN – typy bukmacherskie

Oczywiście w pierwszej kolejności skupimy się na walce wieczoru: Wardęga i Gola vs Fabijański i Olejnik, która reklamowana jest jako starcie 2 vs 2, ale w rzeczywistości będą to dwie pojedyncze walki, więc warto przyjrzeć się poszczególnym zawodnikom. Z tej czwórki zdecydowanie najlepiej wygląda Wojciech Gola, czyli współwłaściciel federacji. Nieraz udowodnił, że potrafi się bić, zresztą tak samo jak jego partner Sylwester Wardęga, którzy już posiadają doświadczenie. Ich rywale natomiast łącznie wygrali tylko raz – Fabijański ma za sobą bowiem dwie przegrane walki i to w bardzo kiepskim stylu, gdzie nie pokazał kompletnie nic, ba, nawet nie zdążył ponieważ walki szybciej się kończyły niż zaczynały. A Olejnik dysponuje bilansem 1-4. Jego pierwszym przeciwnikiem był znacznie przeważający nad nim Dawid Malczyński. Walka nie trwała zbyt długo, a Dawid rozprawił się z Tomkiem w zaledwie 44 sekundy. Jego kolejna walka w Fame również okazała się szybkim zwycięstwem jego przeciwnika. Moim zdaniem wszystko zakończy się w 1 rundzie na korzyść Wardęgi oraz Goli.

Pod lupę także warto wziąć pojedynek Natana Marconia z Adrianem Polańskim. Według bukmacherów to Adrian jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Natan na razie wygrał tylko jedną walkę i to z Hejterem. Mówiąc szczerze po jego stronie to są tylko warunki fizyczne. Wcześniej jednak musiał uznać wyższość Wiejskiego Koksa i Daro Lwa, szczególnie porażka z tym drugim mocno zaskakuje, ale za to te walki pokazały, że nie ma on żadnego konkretnego planu, kiedy wychodzi do klatki. Jest bardzo pogubiony i gdy tylko Polak ruszy do ostrej ofensywy Natan będzie próbował tylko po prostu przetrwać jak najwięcej sekund. Doświadczenie, szybkość, technika oraz waleczność zdecydowanie po stronie Polaka. Adrian nie będzie czekał, tylko od początku przejmie inicjatywę i zdominuje przeciwnika ciosami. Kondycją także przewyższa swojego rywala. Według mnie wszystko skończy się szybko w pierwszej rundzie.

Zapowiedź FAME REBORN

Przed nami 12 interesujących walk. W walce wieczoru zobaczymy Sylwestra Wardęgę oraz Sebastiana Fabijańskiego, ale także Tomka Olejnika oraz Wojtka Golę. Bardzo dobrze zapowiada się także pojedynek Patryka „Bandury” Bandurskiego – założyciela kanału „Bungee” z Piotrem Szeligą. Obaj Panowie nie gryźli się w język na konferencji i zapowiadają mocne bicie w klatce. Do niedawna spotykali się w wirtualnym życiu – grze Counter Strike i tam rywalizowali. Pierwszy raz na freakowej scenie stanie polski, utytułowany bokser Maciej „Striczu” Sulęcki, który w 2019 roku zdobył wakujący pas międzynarodowego mistrz WBO w wadze średniej. Zmierzy się on z Normanem „Storminem” Parke, czyli byłym zawodnikiem największej federacji mieszanych sztuk walki na świecie – UFC. Daro Lew zawalczy z Norbertem „Dis” Gierczakiem, który zadebiutuje w federacji FAME!

FAME REBORN – karta walk

Karta główna:

Sylwester Wardęga & Wojtek Gola vs. Sebastian Fabijański & Tomek Olejnik – 2 na 2, boks, małe rękawice

Piotr „Szeli” Szeliga vs. Patryk „Bandura” Bandurski – boks, małe rękawice

Maciej „Striczu” Sulęcki vs. Norman „Stormin” Parke – boks/K1, małe rękawice

Kornel „Koro” Regel vs. Amadeusz „Ferrari” Roślik – boks, małe rękawice

Norbert „Dis” Gierczak vs. Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk – MMA

Dominik „Japoński Drwal” Zadora vs. Michał „Wampir” Pasternak – boks, małe rękawice

Natalia „Navcia” Korgol vs. Elizabeth „Lizi” Anorue – K1, małe rękawice

Natan „Bóg Estetyki” Marcoń vs. Adrian „Polak” Polański – K1/MMA, małe rękawice

Jakub „Maślana” Maślanka vs. Grzegorz „Greg” Gancewski -K1, małe rękawice

Jakub „Guzik Szymański vs. Adam „Adam Security” Bartfai – MMA

Karta wstępna:

Iga Kozińska vs. Weronika Malinowska – K-1, małe rękawice

Tomasz „Zadyma” Gromadzki vs. Marcin „Polish Zombie” Wrzosek – K-1, małe rękawice

Gdzie obstawiać FAME MMA Friday Arena #2

Betclic posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki FAME MMA. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać FAME MMA Friday Arena #2

Cena PPV Fame Friday Arena 2 jest taka sama jak wcześniej: Fame Friday Arena 2 – Basic (Live 720p +48H VOD) – 34,99 zł lub Fame Friday Arena 2 – Premium (Live 1080p +7 dni VOD) – 39,99 zł