Poznaliśmy wszystkich ćwierćfinalistów Pucharu Polski!

W czwartkowy wieczór odbyły się ostatnie trzy mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Oznacza to, że poznaliśmy już wszystkich uczestników kolejnej rundy. Największym zaskoczeniem po spotkaniach 1/8 finału jest odpadnięcie Legii Warszawa z Koroną Kielce. Zobacz kiedy odbędzie się losowanie kolejnej rundy Pucharu Polski.

Mecze o ćwierćfinał Pucharu Polski

5 grudnia polskie kluby rozpoczęły zmagania o ćwierćfinałową fazę Pucharu Polski. Już na tym etapie większość drużyn pochodzi z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, czyli w Ekstraklasie. W pierwszym spotkaniu Pogoń Szczecin pokonał Górnik Zabrze 2:1. W następnym meczu rozpędzona Jagiellonia Białystok, która goni Śląsk Wrocław w ligowych rozgrywkach, pewnie pokonała Wartę Poznań 2:0. Następnego dnia Stal Mielec odpadł po golu w końcówce meczu z Widzewem Łódź. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla Widzewiaków. Mistrzowie Polski, a zarazem finalista z poprzedniego roku, Raków Częstochowa, odniósł skromne zwycięstwo z Cracovią Kraków 1:0. Do wyłonienia zwycięscy potrzebna była dogrywka, a bohaterem Medalików okazał się Milan Rundić.

Legia Warszawa, która broni trofeum Pucharu Polski sensacyjnie odpadła z Koroną Kielce. Po regulaminowym czasie gry na tablicy wyników widniał remis 1:1. Wydawało się, że do wyłonienia zwycięscy potrzebną będą rzuty karne. W dramatycznych okolicznościach jednak, w 120. minucie gola strzelił Adrian Dalmau, dzięki czemu to Korona mogła się cieszyć z awansu do kolejnej rundy.

W pierwszym czwartkowym meczu Piast Gliwice pewnie wygrał z III ligową Cariną Gubin 5:2. Równie sporo bramek padło w spotkaniu Wisła Kraków – Stal Rzeszów. Białą gwiazda okazała się lepsza 4:1. Lech Poznań, który wymieniany jest w gronie faworytów do wygrania Pucharu Polski udał się do Gdyni, aby zmierzyć się z Arką. Kolejorz wygrał 1:0 po golu Filipa Marchwińskiego.

Losowanie 1/4 finału Pucharu Polski odbędzie się 8 grudnia o godzinie 12:00.