Juventus – Napoli 08.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.83 Juventus - Napoli BTTS TAK Obstaw

Juventus będzie chciał na chwilę powrócić na szczyt Serie A, kiedy w piątkowy wieczór powita Napoli na stadionie Allianz. Podopieczni Massimiliano Allegriego wymieniają ciosy z obecnymi liderami, Interem Mediolan, a czołową dwójkę dzielą zaledwie dwa punkty. Czy Wojtek Szczęsny i spółka będą w stanie choć na parę godzin wskoczyć na fotel lidera i wyprzedzić Inter, czy jednak Piotr Zieliński i koledzy z Neapolu im w tym przeszkodzą? Zapraszam na zapowiedź tego spotkania.

Juventus – Napoli – typy bukmacherskie

Juventus zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A i jak dotąd w tym sezonie prezentuje imponującą formę. Bianconeri pokonali Monzę w poprzednim meczu i odnieśli ważne zwycięstwo 2:1, a w tym tygodniu będą chcieli osiągnąć podobny wynik. Z kolei Napoli zajmuje obecnie piąte miejsce w ligowej tabeli i nie notuje najlepszej formy w tym sezonie. Ekipa z Neapolu przegrała w zeszłym tygodniu z Interem Mediolan 3:0 i będzie musiała ciężko popracować, aby odbić się w tym meczu. Juventus pod wodzą Massimiliano Allegriego będzie musiał w tym tygodniu maksymalnie wykorzystać swoją formę. Tacy zawodnicy jak Dusan Vlahovic i Federico Chiesa mogą być zabójczy w swoim dniu i będą chcieli powiększyć swoją liczbę bramek w tym spotkaniu. Napoli wygląda zupełnie inaczej niż to, które rok temu pokonało Juventus 5:1 i pomimo powrotu Osimhena nie wygląda na to, by udało im się tutaj zdobyć komplet punktów.

Moja propozycja na to spotkanie opiera się na statystyce. Na ostatnie pięć bezpośrednich starć między tymi ekipami, aż w czterech zanotowano BTTS. Jedni i drudzy strzelają spokojnie ponad jedną bramkę na mecz, więc i tym razem nie powinno być to problemem. Gramy zdarzenie z kursem @1.83 w ofercie legalnego bukmachera Betfan. W dalszej części tego tekstu znajdziesz statystyki oraz propozycję alternatywnego zakładu. To hit kolejki Serie A, więc warto brać poprawkę na to, że obie ekipy wyjdą na boisko maksymalnie zdeterminowane i może wydarzyć się wszystko.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Juventus – Napoli

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Juventus – Napoli. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Może wszystkich zaskoczy nasz rodak – Arkadiusz Milik i zostanie bohaterem tego starcia? Kurs na trafienie do siatki przez polskiego napastnika wynosi @3.95.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Juventus – Napoli

Juventus ostatni raz przegrał 23. września w wyjazdowym starciu z Sassuolo

Napoli w ostatnich pięciu meczach wygrało tylko raz

w ostatnich pięciu bezpośrednich pojedynkach tych ekip, aż cztery razy zanotowano BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Juventus – Napoli