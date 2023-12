Lyon chce ruszyć na zakupy, aby uratować sezon

Lyon nieoczekiwanie jest czerwoną latarnią Ligue 1. Klub szuka wszelkich środków, aby wyjść z impasu. Niedawno został zwolniony Fabio Grosso, ale nowy trener – Pierre Sage jeszcze nie zdążył nic wskórać. Okazją na uratowanie zespołu przed spadkiem ma być zimowe okienko transferowe.

Lyon przygotowuje listę życzeń, czy odczaruje sezon?

Spadek tak zasłużone klubu jak Lyon byłby katastrofą. Staje się on jednak coraz bardziej realny. Legendarny zespół zamiast walczyć o udział w europejskich pucharach, kopie się w czoło na ostatniej pozycji Ligue 1.

Włodarze szukali sposób na pozbycie się kryzysu. Trenerem był Fabio Grosso, ale Włoch także nie uratował zespołu, dlatego niedawno został zastąpiony przez Pierre Sage. Nowy trener ma na swoim koncie na razie dwie porażki. Lyon ma na swoim koncie tylko siedem punktów, a żeby wyjść ze strefy spadkowej, potrzebuje drugie tyle.

Jednym z ostatnich pomysłów na uratowanie klubu jest ruszenie na zakupy podczas zimowego okienka transferowego. Jak donoszą media, Lyon ma przeznaczyć na transfery około 65 milionów euro. Według L’Equipe, na szczycie listy życzeń znalazł się Ekitike. Po przybyciu Kolo Muaniego i Goncalo Ramos, stał się zbędnym elementem w układance Luisa Enrique.

Szanse Lyonu na spadek

Kurs na to, że Lyon spadnie z Ligue 1 wynosi 2.62. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem sezonu wynosił on 55. Do Ligue 2 spadają dwie najgorsze drużyny najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Trzecia od końca gra w barażu o utrzymanie z klubem z Ligue 2, który gra o awans.