Raków Częstochowa dopina transfer nowego bramkarza

Podstawowym bramkarzem Rakowa Częstochowa jest oczywiście Vladan Kovacevic. Serb znakomicie spisuje się między słupkami drużyny z Jasnej Górny. Jego dobra postawa przykuła uwagę innych klubów i od dłuższego czasu w mediach przewija się informacja, że 25-letni golkiper opuści drużynę aktualnego mistrza Polski. Raków przygotowuje się na taką ewentualność i jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk, Muhamed Sahinovic może zasilić szeregi Medalików.

Raków Częstochowa ponownie może sięgnąć bo bramkarza FK Sarajevo

Vladan Kovacevic trafił do Rakowa Częstochowa latem 2021 roku za 300 tysięcy euro z bośniackiego – FK Sarajevo. Bramkarz zbiera znakomite recenzje za swoje występy i jest jednym z najbardziej wyróżniających się golkiperów w PKO BP Ekstraklasie. Kovacevic wystąpił dla Rakowa już w 96 meczach, w których zachował 47 razy zachował czyste konto. 25-latek w obecnych rozgrywkach zagrał 30 spotkań i w 12 meczach nie wpuścił gola. Dzięki wysokiej formie Serba, wydawało się, że opuści on zespół Medalików już w poprzednie wakacje. Mistrzowie Polski bardzo dobrze poradzili sobie w eliminacjach do europejskich pucharów i zakwalifikowali się do fazy grupowej Ligi Europy. Ostatecznie Vladan Kovacevic zdecydował pozostać się w Rakowie. Na jego decyzje bez wątpienia wpłynęła możliwość występów drużyny z Częstochowa w europejskich pucharach. Wiele wskazuje na to, że golkiper w najbliższej przyszłości może opuścić Medaliki i dołączy do zespołu z mocniejszej ligi.

Raków Częstochowa przygotowuje się na odejście swojego golkipera i jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk, do Medalików może dołączyć Muhamed Sahinovic. 20-latek łączony był z transferem do zespołu mistrza Polski już w wakacje, a teraz temat przenosin znów nabrał rozpędu. Sahinovic występuje w FK Sarajevo oraz jest młodzieżowym reprezentantem Bośni. W obecnym sezonie wystąpił w 14 spotkaniach i zanotował pięć czystych kont.