Ben Lederman kontuzjowany. Przejdzie operację barku

W środowym meczu Pucharu Polski Raków Częstochowa pokonał po dogrywce Cracovię 1:0. Kontuzji w tym spotkaniu nabawił się Ben Lederman, którego absencja może być dłuższa.

Kontuzji w Rakowie ciąg dalszy

Problemów zdrowotnych w Rakowie ciąg dalszy. Do grona kontuzjowanych zawodników dołączył Ben Lederman, który na początku drugiej połowy musiał opuścić boisko z powodu urazu. Pomocnika zastąpił Gustav Berggren w 50. minucie

Dawid Szwarga, trener Rakowa Częstochowa, wyjaśnił, iż Lederman walczy z dolegliwościami związanymi z barkiem już od poprzedniego sezonu. Teraz będzie potrzebna operacja, przez którą gracza nie zobaczymy do końca 2023 roku na murawie. Lederman zagrał w tym sezonie czternaście spotkań w PKO BP Ekstraklasie, notując trzy asysty.

– Ten temat ciągnie się od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Problem z barkiem, do którego doszło z Cracovią, pojawił się jeszcze w poprzednim sezonie. Po rundzie miał zaplanowaną operację, ale w związku, że bark znowu wypadł w trakcie meczu, to operację przejdzie dzisiaj. Nie będzie do naszej dyspozycji do końca rundy – powiedział trener mistrzów Polski na konferencji prasowej.

Lista graczy kontuzjowanych w zespole Medalików ponownie się wydłużyła. Z przyczyn zdrowotnych wykluczeni z gry są Ivi Lopez, Adrian Gryszkiewicz, Giannis Papanikolaou, Kamil Pestka oraz właśnie Ben Lederman.

