Śląsk Wrocław rewelacyjnie spisuje się w obecnym sezonie. Wrocławianie znajdują się na samym szczycie tabeli PKO BP Ekstraklasy. Bardzo dobra dyspozycja sprawia, że Wojskowi stali się głównym pretendentem do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Śląsk oficjalnie poinformował, że Rafał Leszczyński oraz Petr Schwarz związali się z klubem na dłużej, przedłużając swoje kontrakty.

Śląsk Wrocław przedłużył kontrakty z ważnymi zawodnikami

Śląsk Wrocław jest w znakomitej formie w obecnym sezonie. Drużyna Jacka Magiery z dorobkiem 37 punktów zajmuje samotną pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy. Druga w tabeli Jagiellonia Białystok traci do Wojskowych trzy punkty. Kibice Śląska Wrocław czekają na tytuł mistrzowski 11 lat i patrząc na świetną dyspozycję swojej ulubionej drużyny, zapewne mają nadzieję na powtórkę sukcesu z 2012 roku. Klub chcąc się rozwijać postanowił przedłużyć kontrakty z piłkarzami, którzy są pewnym punktem w zespole. Klub oficjalnie poinformował, że przedłużył kontrakty z dwoma zawodnikami.

Rafał Leszczyński związał się na dłużej z Wojskowymi do 2027 roku. 31-latek trafił do Śląska latem 2022 roku z Chrobrego Głogów za 50 tysięcy euro. Bramkarz nie krył radości po podpisaniu nowej umowy. ,,Chciałem zostać w Śląsku, więc cieszę się, że udało się podpisać nową umowę. Wraz z rodziną jesteśmy szczęśliwi we Wrocławiu, ja również czuję się dobrze w klubie” – powiedział Leszczyński.

Petr Schwarz podpisał nową umowę ważną do 2026 roku. Pomocnik zasilił szeregi Wojskowych z Rakowa Częstochowa w 2021 roku. 32-latek równie pozytywnie wypowiedział się na myśl o grze dla aktualnego lidera PKO BP Ekstraklasy. ,,Cieszę się, że kontynuuje przygodę w Śląsku. Przychodziłem tu w jednym celu i teraz skupiam się na jak najlepszej grze” – przyznał Czech

Leszczyński i Schwarz z 𝐙 𝐍𝐎𝐖𝐘𝐌𝐈 𝐔𝐌𝐎𝐖𝐀𝐌𝐈 🇮🇹✅ Dwóch ważnych zawodników zostaje z nami na dłużej. Panowie, gramy dalej! 🔥#Leszczyński2027#Schwarz2026 pic.twitter.com/QiydgZ3eOX — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 8, 2023

Fot. slaskwroclaw.pl