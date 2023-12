Możliwa wymiana na linii Borussia Dortmund…

Jadon Sancho z powodu odsunięcia od składu przez trenera Manchesteru United pozostaje poza grą od września. Anglik wystąpił w obecnym sezonie zaledwie w trzech spotkaniach i wiele wskazuje na to, że w zimowym okienku opuści drużynę Czerwonych Diabłów. Jak informuje niemiecki dziennikarz Christian Falk, tej zimy może dojść do wymiany na linii Borussia – United, gdzie w stronę niemieckiego klubu może powędrować Sancho, a do zespołu Anglików może trafić Donyell Malen.

Sancho może z powrotem wystąpić w Borussia Dortmund

Kariera Jadona Sancho w Manchesterze United nie potoczyła się po jego myśli. Skrzydłowy od początku swojej przygody z Czerwonymi Diabłami nie prezentuje tak wysokiej formy jak miało to miejsce na boiskach Bundesligi. W poprzednim sezonie Anglik przegapił znaczną część rozgrywek, aby dojść do odpowiedniej dyspozycji. Wydawało się, że ten sezon będzie przełomowy dla 23-latka. Sancho rozegrał w zaledwie trzy spotkania, w których wchodził na murawę na ostatnie minuty. Co gorsza, piłkarz został odsunięty ze składu przez trenera Czerwonych Diabłów, przez wpis zawodnika w jego mediach społecznościowych. Gracz zarzucił kłamstwo holenderskiemu szkoleniowcowi.

Niepewną sytuację Anglika chce wykorzystać Borussia Dortmund, która chciałaby z powrotem w swoich szeregach 23-latka. Sancho podczas swojego pobytu w Dortmundzie był wiodąca postacią w lidze. Wszystkim byłoby na rękę, aby skrzydłowy ponownie przeszedł do Borussii. Erik ten Hag nie widzi już przyszłości Jadona w Manchesterze United, a sam piłkarz najlepsze lata swojej kariery miał w Bundeslidze. Jak informuje Christian Falk, w zamian za Sancho do United miałby powędrować Donyell Malen. W drugiej opcji, Czerwone Diabły musiałby wyłożyć z Holendra 30 milionów euro.

There is a Meeting today at Dortmund for a Swap Deal Jadon Sancho (23) vs Donyell Malen (24): Dortmund demand from @ManUtd €30 Mio or Sancho for Malen @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) December 8, 2023

Fot. PressFocus