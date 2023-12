Tottenham – Newcastle 10.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.38 Tottenham - Newcastle Podwójna szansa Newcastle 2-2 Obstaw

Weekend to oznacza, że wracamy na piłkarskie boiska. Zaglądamy do Premier League, która uważana jest przez wielu ekspertów najlepszą ligą na świecie. Sytuacja w tabeli bardzo ciekawa, za nami już 15. kolejek, więc możemy już jakieś pierwsze wnioski wyciągać. Powoli zbliżamy się do półmetka rozgrywek i na szczycie znajduje się Arsenal, który ma delikatną przewagę nad Liverpoolem i jestem przekonany, że obie ekipy będą walczyć do końca o tytuł mistrzowski. Lekkiej zadyszki dostał Manchester City, ale to dalej główny faworyt do wygrania PL. W niedzielę czeka nas kolejne starcie wagi ciężkiej, bo Tottenham podejmie w Londynie Newcastle United. Siadamy więc głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy!



Tottenham – Newcastle United – typy bukmacherskie

Tottenham miał fantastyczny start w lidze, gdzie po 10. kolejkach był niepokonany, wygrał osiem spotkań i dwa razy dzielił się punktami. W tym czasie pokonali Liverpool czy Manchester United, zremisowali z Arsenalem, więc nie ma mowy o jakimkolwiek przypadku. Wszystko jednak zostało przerwane 6 listopada, gdzie dostali srogie lanie w derbach Londynu od przeciętnej Chelsea aż 1:4, potem porażka z Wolves, Aston Villą, remis z Manchesterem City i znowu przegrana z West Hamem. Efekt? Cztery porażki i remis, chociaż styl gry wcale tak źle nie wygląda. W ostatnim meczu przeciwko ekipie Łukasza Fabiańskiego przeważali przez większość spotkania, długo prowadzili, nasz bramkarz ratował skórę „Młotom” kilkukrotnie, ale potem się wszystko odwróciło. „Koguty” opadły z sił i w końcowej fazie spotkania dostały dwie bramki. Trener Spurs Ange Postecoglou musi postawić na nogi swoją defensywę, ponieważ stracili 13 bramek w tych pięciu meczach bez zwycięstwa, a w każdym z nich minimum dwie. Tottenham przegrał trzy kolejne domowe mecze, a ostatni raz przydarzyło im się to w… 2008 roku.

Newcastle United znowu miał na początku trzy kolejne przegrane i wydawało się, że ten sezon będzie o wiele gorszy, bo dojdą za chwilę do tego rozgrywki Champions League. Nic bardziej mylnego, bo od 16 września przegrali tylko dwa mecze, zdecydowana większość spotkań wygranych i aktualnie znajdują się na 7. miejscu tracąc do City tylko cztery punkty. „Sroki” nie zachwycają grą w delegacjach, ale przy takich wynikach gospodarzy mają spore szanse na zgarnięcie trzech punktów. W poprzednim sezonie Newcastle totalnie zdominowało drużynę Spurs, najpierw wygrywając 2:1, a następnie miażdżąc swoich rywali 6:1 w meczu domowym, w którym pięć bramek zdobyli w ciągu pierwszych 21 minut. Ja tutaj idę w stronę gości i gram na nich podwójną szansę (1. połowa lub mecz). Kurs w Betfan 2.38.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Tottenham – Newcastle United

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Tottenhamu z Newcastle United. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest starcie wagi ciężkiej, a pojedynki między tymi zespołami kończą się kilkoma bramkami. Ale wcale to nie dziwi, skoro obie strony są naszpikowane piłkarzami światowego formatu i są w gronie faworytów do TOP 4, a nawet tytułu. Koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o gospodarzy to Heung Min Son ma największe szanse na zdobycie bramki, natomiast w ekipie gości Szwed Alexander Isak.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i walkę o czołówkę. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Tottenham – Newcastle United

Tottenham nie wygrał od pięciu spotkań w Premier League

Koguty przegrały trzy kolejne mecze domowe

Newcastle żadnego meczu nie kończyło bezbramkowym remisem

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Tottenham – Newcastle United

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Lo Celso, Richarlison; Son

Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Lo Celso, Richarlison; Son Newcastle United: Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Joelinton, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon

