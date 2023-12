Remisowy piątek w PKO BP Ekstraklasie i sporo goli

Za nami pierwsze dwa mecze 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podczas piątkowych spotkań padły tylko remisy. Obydwa mecze dostarczyły nam również sporej ilości goli. Zapraszamy do podsumowania pierwszych spotkań 18. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.



Ruch Chorzów – Zagłębie Lubin 2:2

9′ Kurminowski 0:1

50′ Chodyna 0:2

78′ Feliks 1:2

82′ Letniowski 2:2

W pierwszym spotkaniu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy Ruch Chorzów zmierzył się z Zagłębiem Lubin. Zdecydowanie lepiej spotkanie ułożyło się dla gości. Już w 9. minucie piłkę po strzelę głową z rzutu rożnego do siatki skierował Kurminowski. Zagłębie poszło za ciosem również w drugiej połowie i chwilę po rozpoczęciu drugiej odsłony gola na 2:0 strzelił Chodyna. Gospodarze w szybkim czasie doprowadzili do remisu. Najpierw w 78. minucie, Feliks wykorzystał dośrodkowanie Kozaka, a cztery minuty później Letniowski potężnym strzałem zza pola karnego ustalił wynik spotkania na 2:2.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań 3:3

9′ Żórawski 0:1

50′ Fornalczyk 1:1

61′ Bartkowski 2:1

78′ Grosicki 3:1

82′ Stavropoulous 3:2

90+1′ Szmyt 3:3

Piłkarze Pogoni oraz Warty dostarczyli nam wspaniałego widowiska. Na początku spotkania bramkarz poznańskiej drużyny popełnił niemały błąd i piłka po strzale Żórawskiego wturlała się do bramki po niekorzystnej interwencji. Koulouris jeszcze w pierwszej połowie miał bardzo dobrą okazję do wyrównania. Grek trafił jednak w poprzeczkę. To co nie udało się w pierwszej połowie, udało się w drugiej. W 50. minucie do remisu doprowadził Fornalczyk. W 61. minucie Kamil Grosicki dośrodkował piłkę w pole karne przeciwników. Obrońca Warty niefortunnie interweniował, przez co wpakował futbolówkę do własnej bramki. W 78. minucie Grosicki zatańczył z piłką w polu karnym Warty i zdobył efektowne trafienie po krótkim słupku. Warta Poznań cały czas miała nadzieję na doprowadzenie do remisu w spotkaniu z Pogonią Szczecin. Drużyna Gustafssona została zaskoczona najpierw w 82. minucie, a w samej końcówce meczu, jeden punkt swojej drużynie dał Szmyt.

