Argentyński piłkarz może zagrać w reprezentacji Polski

Już niedługo Michał Probierz może mieć możliwość obserwacji kolejnego zawodnika, który będzie mógł otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Jak poinformował portal „Przegląd Sportowy Onet”, Santiago Hezze występujący na co dzień w Olympiakos Pireus, złożył wniosek o polskie obywatelstwo i tym samym będzie miał szanse zagrać w kadrze Biało-Czerwonych.

Santiago Hezze może zagrać dla reprezentacji Polski

Wiele wskazuje na to, że Michał Probierz w niedługim czasie będzie miał możliwość powołania do naszej drużyny narodowej Santiago Hezzego. Pomysł sprawdzenia argentyńskiego zawodnika w polskiej kadrze wydaje się ciekawy, ponieważ reprezentacja Polski w ostatnim czasie zmaga się z ubóstwem na pozycji defensywnego pomocnika, na której występuje właśnie 22-latek. Hezze zdecydował się jednak na polskie obywatelstwo z powodów klubowych. W Super League 1 ma określone zasady dotyczące liczby graczy spoza Unii Europejskiej. W jednym zespole może być maksymalnie ośmiu takich zawodników, w tym trzech poniżej 23. roku życia. 22-latek zatem już niedługo mógłby spowodować problemy swojemu klubowi. Z racji takiego stanu rzeczy, klub sam poprosił piłkarza, o staranie się o polskie obywatelstwo. Jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ babcia pomocnika pochodzi z Polski.

Wygląda na to, że zawodnik byłby chętny skorzystać z opcji rozgrywania meczów dla Biało-Czerwonych. Santiago Hezze trafił do greckiego klubu tego lata za 4 miliony euro. Piłkarz wystąpił w obecnym sezonie w 16 meczach i zanotował jedną asystę.

Reprezentacja Polski po nieudanych eliminacjach Euro 2024 będzie musiała wziąć udział w meczach barażowych, jeżeli chce zakwalifikować się do turnieju. Biało-Czerwoni w pierwszym spotkaniu zagrają z Estonią 21 marca. Jeżeli drużyna Michała Probierza pokona Estończyków, przyjdzie jej się mierzyć z Walią lub Finlandią.