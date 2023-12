Śląsk Wrocław – Korona Kielce 09.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.46 Śląsk Wrocław - Korona Kielce 1X2 1 Obstaw

Mecze Śląsk Wrocław – Korona Kielce idealnie oddają urok polskiej ligi. Latem w Kielcach padł remis (1:1), więc teraz czas pokazać kto tak naprawdę jest silniejszą ekipą. Faworytem oczywiście lider Ekstraklasy, dla którego ten mecz będzie okazją na dwudziesty drugi mecz z rzędu z golem na koncie. Ponadto trener wrocławian nigdy nie przegrał z Koroną, ale czy kiedyś musi być ten pierwszy raz? Kielczanie z pewnością będą mocno podbudowani po wyeliminowaniu Legii z Pucharu Polski. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start⬅️

Śląsk Wrocław – Korona Kielce – typy bukmacherskie

We Wrocławiu wszyscy już czekają na to, by Śląsk ponownie zdobył tytuł, ale przed nim jeszcze spora droga do przebycia. Jednak z Koroną Kielce gra im się wybitnie dobrze i w sobotę na pewno będą faworytem. W zespole zostały przedłużone kontrakty z Peterem Schwarzem oraz Rafałem Leszczyńskim i generalnie dobrze dzieje się w zespole Jacka Magiery. Wrocławianie pozostają niepokonani od 14 spotkań. Takiej passy może pozazdrościć Korona, dla której wydarzeniem rundy jest wyeliminowanie Legii Warszawa z rozgrywek Pucharu Polski (2:1). W dodatku tylko jeden przegrany mecz w ostatnim czasie każe wierzyć, że zespół Kamila Kuzery będzie już do końca rundy tylko rósł i zobaczymy ile zdobędą punktów grając na tym optymizmie. Z drugiej strony goście dawno nie grali przeciwko tak szczelnej defensywie – tylko 14 bramek straconych przez Śląsk to wynik zdecydowanie najlepszy w całej lidze. Jeśli klub z Wrocławia zagra na podobnym poziomie jak w ostatnich meczach, to Korona będzie musiała obejść się smakiem i pozostanie po tej kolejce z 17 punktami na koncie, które wciąż dają jej miejsce tuż nad strefą spadkową. Wygrana w Pucharze Polski swoją drogą, jednak gra w Ekstraklasie to co innego. Śląsk ewidentnie korzysta na braku konieczności gry w krajowym pucharze i może kupić się na lidze, która po wygranej w sobotę będzie oznaczać, że wygrają rundę jesienną z zaliczką.

Kurs na zwycięstwo gospodarzy jest tak atrakcyjny, że nie można go nie wykorzystać. Wrocławianie grają w tym sezonie rewelacyjnie i mam wrażenie, że każdy wróży im szybki kryzys już od września. Machina Jacka Magiery jednak nie chce się zatrzymać i wygrywa mecz za meczem. Ich domowy obiekt wypełniany jest przez wielki tłum fanów, którzy niosą swój klub po kolejne zwycięstwa. Z tego powodu stawiam na „czystą jedynkę” po wysokim przeliczniku @2.46 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Śląsk Wrocław – Korona Kielce

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Śląsk – Korona. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc warto przyjrzeć się zakładom statystycznym, takich jak rzuty rożne. Ten stały fragment gry jest w sporej liczbie notowany praktycznie w większości spotkań. Przy tak istotnym meczu dla układu tabeli może dobrym pomysłem będzie over 1.5 kartek każdej z drużyn po kursie @1.85.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Śląsk Wrocław – Korona Kielce

Bilans meczowy gospodarzy w tym sezonie to 11-4-2

Bilans bramkowy gości to 19:20

We wszystkich ostatnich czterech bezpośrednich starciach zanotowano BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Śląsk Wrocław – Korona Kielce