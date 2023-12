Kacper Sztuka odebrał nagrodę na gali FIA Prize Giving

W piątkowy wieczór rozpoczęła się gala FIA Prize Giving. Obecny był na niej Kacper Sztuka, który miał okazję spotkać się z kierowcami F1. Junior Red Bulla spotkał się między innymi z Sergio Perezem i miejmy nadzieję, że kiedyś zespołowym kolegą – Maxem Verstappenem. Odebrał na niej nagrodę za mistrzostwo Włoskiej Formuły 4.

Kacper Sztuka na gali FIA Prize Giving

Kacper Sztuka to obecnie nasza największa nadzieja na F1. Polak wygrał Włoską Formułę 4 i w przyszłym sezonie ma wystartować w Formule 3. Wydaje się, że to właśnie Kacper Sztuka jest Polakiem, który ma największy potencjał aby ścigać się w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej w F1. Jest zawodnikiem Akademii ORLEN Team, a więc ma wsparcie ORLENU, ale także juniorem Red Bulla, co zdecydowanie może mu pomóc we wspinaniu się po szczeblach kariery. Kacper Sztuka ma zatem za sobą sponsorów, talent i broni się wynikami.

W piątkowy wieczór rozpoczęła się gala FIA Prize Giving. Kacper Sztuka odebrał na niej trofeum za mistrzostwo Formuły 4, ale miał też okazję spotkać się z kierowcami F1, między innymi Sergio Perez i Maxem Verstappenem.

With Champion of the World 😎@Max33Verstappen pic.twitter.com/4qd5e1CnyX — Kacper Sztuka Racing (@Kacper_Sztuka) December 8, 2023

Na gali zostały rozdanych wiele nagród. Najlepszym debiutantem F1 został Oscar Piastri, który kilka razy stawał na podium.

.@OscarPiastri is the 2023 FIA Rookie of the Year.

Make sure to watch FIA Prize Giving ceremony live now, on FIA YouTube channel #FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/ijbPm37TG9 — FIA (@fia) December 8, 2023

Najlepszym wyprzedzeniem w tym sezonie był za to manewr Fernando Alonso na Sergio Perez podczas GP Brazylii.

La bataille entre Fernando Alonso et Sergio Pérez dans les derniers tours du Grand Prix du Brésil remporte le prix de l'ACTION DE L'ANNÉE 2023 ! ⚔️#F1 #FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/oriJ9SEHS4 — Off Track (@OffTrack_FR) December 8, 2023

Fot. Pressfocus