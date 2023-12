Ansu Fati wyłączony z gry na trzy miesiące. Potwierdza to trener

Potwierdziły się przekonania dotyczące potencjalnie groźnej kontuzji Ansu Fatiego. Na ostatniej konferencji prasowej Roberto de Zerbi, trener Brighton, poinformował, iż gracza wypożyczonego z Barcelony zobaczymy za około trzy miesiące.

Ansu Fati doznał kontuzji podczas ligowego starcia z Nottingham Forest, 25 listopada. Hiszpan został zmuszony do opuszczenia boiska w 21. minucie wskutek odniesionego urazu. Dodajmy również, że w tym samym meczu do rywalizacji w Premier League wrócił po ponad półtorarocznej przerwie Jakub Moder.

Do kontuzji gracza wypożyczonego z Barcelony odniósł się Roberto de Zerbi. Szkoleniowiec Brighton oznajmił, iż 21-latka możemy spodziewać się na boisko dopiero w marcu.

Wiadomość w sprawie Ansu Fatiego jest taka, że myślę, że potrzebuje trzech miesięcy od pierwszego dnia kontuzji, aby dojść do siebie – opisał de Zerbi na konferencji prasowej.

Roberto De Zerbi has confirmed that Ansu Fati is out for 3 MONTHS with an injury. 🤕 pic.twitter.com/680SyMDGeZ

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 9, 2023