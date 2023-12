Blamaż United i Bayernu. Jak spiszą się w Lidze Mistrzów?

Manchester United oraz Bayern Monachium nie popisali się w ligowych zmaganiach na swoich podwórkach. Obydwie drużyny we wtorek zmierzą się w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Jak spiszą się w Champions League?

Porażki ligowe United i Bayernu

Jeszcze w poprzednim tygodniu wydawać by się mogło, że zakończył się nie najlepszy czas w Manchesterze United. Drużyna z Old Trafford wygrała trzy mecze w Premier League w listopadzie, dzięki czemu, Harry Maguire zdobył tytuł piłkarza miesiąca, Erik ten Hag managera miesiąca, a Alejandro Garnacho otrzymał statuetkę najpiękniejszej bramki w listopadzie w lidze angielskiej. Wyróżnienia zespołu United napawały optymizmem fanów Czerwonych Diabłów. Dodatkowo w środku tygodnia zespół wygrał z Chelsea 2:1. W sobotnie popołudnie, klub zaprezentował zupełnie inne oblicze. Przed własną publicznością przegrał z niżej notowanym Bournemouth 0:3. We wtorek United zmierzy się z Bayernem Monachium i musi wygrać spotkanie, jeżeli chce zagrać w dalszej fazie Ligi Mistrzów.

Bayern Monachium był chwalony za swoje ostatnie występ. W świetnej formie znajdował się również Harry Kane, który strzelał mnóstwo goli. Bohater mistrzów Niemiec nie wybawił swojej ekipy jednak tym razem. Bawarczycy w meczu z Frankfurtem spisali się fatalnie i doznali druzgocącej porażki 1:5. Zespół Thomasa Tuchela goni w tabeli Bayer Leverkusen. Sobotnią porażką znacznie utrudnił sobie to zadanie, ponieważ jeżeli w niedziele Aptekarze pokonają VtB Stuttgart, odskoczą Bayernowi Monachium aż na sześć punktów.

We wtorek obydwie drużyny zmierzą się ze sobą w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium może być spokojny niezależnie od wyniku o swój awans do fazy play-off. Bawarczycy zdominowali swoją grupę i ze sporą zaliczką zajmują pierwsze miejsce. Manchester United musi pokonać Bayern jeżeli chce cały czas występować w Champions League, a dodatkowo Kopenhaga musi zremisować z Galatasaray. Sytuacja United wydaje się więc niezwykle skomplikowana.