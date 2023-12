Śląsk Wrocław zgubił punkty. Ścisk w czołówce tabeli

Za nami kolejne mecze 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W sobotnich starciach na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce padły tylko remisy. Lider Ekstraklasy zgubił punkty, przez co w niedzielę, Jagiellonia ma szanse zbliżyć się do Śląska Wrocław. Zapraszamy do podsumowania kolejnych spotkań 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze 1:1

19′ Ennali 0:1

44′ Rossi 1:1

W pierwszym sobotnim meczu Ekstraklasy zmierzyły się, sąsiadujące ze sobą zespoły. Obydwie drużny w poprzednich swoich spotkaniach zanotowały zwycięstwa, przez co spotkanie w Radomiu zapowiadało się na wyrównane. I takie też było, na co wskazuje końcowy rezultat. W 19. minucie Ennali świetnie urwał się obrońcą i stanął do bezpośredniego pojedynku z bramkarzem. Niemiecki skrzydłowy wyszedł zwycięsko z tego pojedynku i dał swojej drużynie prowadzenie. Na odpowiedz Radomiaka musieliśmy czekać do 44. minuty. Z rzutu rożnego pewnym strzałem popisał się Rossi, dzięki czemu doprowadził do remisu. Tuż na początku drugiej poły drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Barczak. Górnik dowiózł remisowy wynik jednak do końca.

Skrót meczu Radomiak Radom – Górnik Zabrze:

Cracovia – Stal Mielec 2:2

69′ Kallman 1:0

80′ Knap 2:0

86′ Meriluoto 2:1

87′ Getinger 2:2

Można by rzec, że kibicce zgromadzeni na stadionie w Krakowie, spokojnie mogliby przyjść dopiera na drugą odsłonę spotkania. Piłkarze obydwu drużyn właśnie dopiero wówczas zdobywali bramki. Najpierw w 69. minucie wynik otworzył Kallman. W 80. minucie prowadzenie swojego zespołu podwyższył Knap. Wydawało się, że Cracovia spokojnie dowiezie korzystny rezultat i zdobędzie trzy punkty. Nic jednak z tego. Stal Mielec zdobył kontakt w 86. minucie za sprawą Meriluoto, a zaledwie minutę później wyrównał Getinger. Po emocjonującej końcówce spotkania, obydwa kluby podzieliły się punktami.

Cracovia – Stal Mielec skrót meczu:

Śląsk Wrocław – Korona Kielce 0:0

W ostatnim sobotnim meczu, Śląsk Wrocław podejmował Koronę Kielce. W pierwszej połowie spotkanie rozczarowało oglądających zawody, ponieważ zawodnicy nie stworzyli sobie zbyt dogodnych sytuacji podbramkowych. Pierwszy celny strzał na bramkę padł dopiero w 55. minucie za sprawą Żukowskiego. Bramkarz jednak wybronił piłkę lecącą w kierunku jego bramki. Śląsk był zdecydowanie bardziej aktywy w drugiej odsłonie od gości. W 78. minucie spore zamieszanie panowało w polu karnym Korony. Strzał Samca-Talara został najpierw wybroniony przez bramkarza, 22-latek fatalnie skiksował następnie przy dobitce. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0:0, przez co w niedziele Jagiellonia ma szanse zbliżyć się do Śląska.

Skrót meczu Śląsk Wrocław – Korona Kielce:

Aktualna tabela 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy

W ten weekend wszyscy punktują 🥰 pic.twitter.com/HR8rt5PkmL — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) December 9, 2023

Artykuł powstał dzięki współpracy z bankiem PKO BP.

Fot. PressFocus