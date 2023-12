Betfan kurs 1.71 Jagiellona Białystok - Raków Częstochowa BTTS TAK Obstaw

W niedzielny wieczór w Białymstoku zobaczymy hit 18. kolejki Ekstraklasy, gdzie miejscowa Jagiellonia podejmie aktualnych mistrzów z Częstochowy. Raków w tym sezonie już nie dominuje rozgrywek i zajmuje aktualnie 4. miejsce w klasyfikacji. Goście mają swoje problemy, ale to w dalszym ciągu niezwykle wartościowa ekipa. Gospodarze to prawdziwa rewelacja tegorocznej kampanii i przede wszystkim piekielnie silny zespół w spotkaniach przed własną publicznością. Kto dziś zwycięży i zbliży się do lidera z Wrocławia? A może dojdzie do podziału punktów? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Jagiellonia stanie dziś przed prawdziwą weryfikacją swojej wartości piłkarskiej, bo do Białegostoku przyjedzie bardzo mocny rywal. Gospodarze utworzyli ze swojego stadionu twierdzę, w której naprawdę ciężko o punkty. Wrażenie robi również ich aktualny bilans bramkowy – 38:22. To pokazuje, że białostoczanie strzelają zdecydowanie najwięcej bramek w całej lidze i to naprawdę z olbrzymią przewagą nad konkurencją. Do ich gry defensywnej również nie można się przyczepić, bo bronią solidnie i mają tylko cztery gole stracone więcej od dzisiejszego przeciwnika z Częstochowy. Rzadko się zdarza, by jakiś zespół w tej lidze strzelał ponad dwie bramki na mecz, ale to właśnie ma miejsce w przypadku Jagiellonii. Być może dziś znowu zobaczymy prawdziwy popis strzelecki w ich wykonaniu.

Raków broni mistrzowskiego tytułu w tym sezonie, choć po odejściu Marka Papszuna już ciężko o dominację w rozgrywkach. W zeszłym roku częstochowianie byli zdecydowanie najlepszą polską ekipą, a teraz muszą walczyć o awans do TOP3, które gwarantuje udział w europejskich pucharach. W tej lidze konkurencji nie można nigdy lekceważyć, co dobitnie pokazuje dyspozycja Jagiellonii czy Śląska. Poziom Ekstraklasy bardzo się wyrównał i tak jak to ma miejsce od lat – każdy może wygrać z każdym. Wieczorne starcie w Białymstoku ma spory wpływ na układ górnej części tabeli i przegrany z pewnością będzie mocno niepocieszony.

Moim zdaniem zobaczymy tu ciekawy, ofensywny mecz z intensywnymi ataki po obu stronach boiska. Jagiellonia strzela najwięcej goli w lidze, natomiast Raków pod kątem nazwisk dysponuje niezwykle mocny potencjałem w ataku. Nie pozostaje nam nic innego, jak postawienie na BTTS po kursie @1.71 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Jagiellonia – Raków. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc warto przyjrzeć się zakładom statystycznym, takich jak rzuty rożne. Ten stały fragment gry jest w sporej liczbie notowany praktycznie w większości spotkań. Przy tak istotnym meczu dla układu tabeli może dobrym pomysłem będzie over 1.5 kartek każdej z drużyn po kursie @1.85.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Bilans bramkowy Jagiellonii to 38:22, a Rakowa 32:18

Gospodarze ostatni raz mecz domowy w Ekstraklasie przegrali 24 lutego, właśnie z Rakowem

Raków od pięciu spotkań jest niepokonany

W ostatnich sześciu starciach częstochowianie zdobywają dokładnie jedną bramkę na mecz

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa