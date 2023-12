Columbus Crew mistrzem MLS. Bohaterem były zawodnik Wisły

Columbus Crew w piątek rozegrał finał MLS z Los Angeles FC. Gospodarzom udało się wygrać 2:1 i po raz trzeci w historii zostali mistrzami MLS.

Columbus Crew wygrał MLS

Columbus Crew w piątek rozegrał finał MLS z Los Angeles FC. Na boisku nie brakowało polskich czy ekstraklasowych akcentów. Columbus Crew wygrał 2:1 i sięgnął po trzecią wygraną MLS w historii klubu. Gospodarze na przerwę schodzili przy dwubramkowym prowadzeniu, a goście byli w stanie pokonać golkipera Columbus Crew tylko raz.

Jeżeli chodzi o polskie akcenty, to w wyjściowej jedenastce gospodarzy znalazł się Yaw Yeboah – były zawodnik Wisły Kraków. Ghańczyk, który niejednokrotnie kręcił obrońcami w Ekstraklasie, zdobył drugą bramkę dla Columbus Crew. W drugiej połowie na placu gry pojawił się za to Mateusz Bogusz. Polak gra w barwach Los Angeles FC. Po jego pojawieniu się goście zdobyli gola, ale było to za mało, aby pokonać Columbus Crew. Mateusz Bogusz po wypożyczeniu do UD Ibiza wrócił do Leeds, skąd właśnie przyszedł do LA FC. W MLS strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst.

