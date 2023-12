Historyczny wyczyn Aston Villi. Wygrali 15 domowych meczów z rzędu

W obecnym sezonie angielskiej Premier League Aston Villa radzi sobie nadspodziewanie dobrze, zajmując wysokie trzecie miejsce. Ogromny wpływ na tak dobre wyniki ma seria zwycięstw u siebie w lidze, najlepsza w historii klubu.

Trwający sezon angielskiej ekstraklasy jest naprawdę ciekawy. O mistrzostwo Anglii walczy Manchester City, Arsenal oraz Liverpool, lecz są również inne drużyny, które namieszały w czołówce. Jedną z nich jest na pewno Aston Villa, która zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League. Siłą zespołu Unaia Emery’ego jest jednak gra na własnym stadionie. Aston Villa wygrała bowiem piętnaście kolejnych meczów Premier League na własnym stadionie. Jest to najlepszy wynik w historii tego klubu.

Seria zwycięstw w Premier League rozpoczęła się 4 marca tego roku, kiedy na Villa Park gospodarze wygrali z Crystal Palace 1:0. Łącznie z tym spotkaniem drużyna hiszpańskiego szkoleniowca wygrała łącznie piętnaście kolejnych spotkań w Birmingham. Aston Villa pokonywał kolejno Crystal Palace, Bournemouth, Nottingham Forest, Newcastle United, Fulham, Tottenham, Brighton, Everton, Crystal Palace ponownie, Brighton, West Ham United, Luton Town, Fulham, oraz Manchester City i Arsenal w ostatnich dwóch meczach. Co więcej, w ostatnich dniach na Villa Park poległy Manchester City oraz Arsenal – zgodnie po 0:1. W europejskich pucharach zespół również jest niepokonany u siebie: Aston Villa wygrała bowiem ze Zrinjskim, AZ Alkmaar oraz Legią Warszawa w Lidze Konferencji Europy.

W całej historii Premier League tylko czterech trenerów dokonało tego wyczynu (Emery jest piątym): sir Alex Ferguson, Roberto Mancini, Juergen Klopp oraz Pep Guardiola.

15 – Aston Villa have won 15 consecutive home league matches for the first time in their history. Emery.

Aston Villa wygląda rewelacyjnie również pod kątem zdobyczy punktowej w tym sezonie. Drużyna ta zdobyła już 35 punktów po 16. kolejkach angielskiej Premier League, co jest piątym najlepszym wynikiem w historii tego klubu, co wyliczył serwis Opta. Podano również, iż na cztery takie przypadki w przeszłości, Aston Villa zostawała mistrzem kraju aż trzykrotnie.

35 – Aston Villa have earned 35+ points after 16 games of a top-flight campaign for the fifth time (counting 3pts per win all-time), after:

1898-99 – Champions

1899-00 – Champions

1910-11 – 2nd

1980-81 – Champions

Elect.

