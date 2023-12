Gdzie obejrzeć i o której mecz Puszcza – Widzew? Transmisja

18. kolejkę Ekstraklasy zakończy poniedziałkowy mecz Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź. Gospodarze są już blisko opuszczenia strefy spadkowej, ale muszą pokonać Widzew. Goście grają w kratkę i jeśli zagrają podobne zawody jak do tych z Lechem, to Puszcza może mieć problemy. Gdzie obejrzeć spotkanie Puszcza – Widzew i o której się rozpocznie?

Gdzie obejrzeć mecz Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź? Transmisja w TV

Mecz Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin będzie można obejrzeć na Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.

O której Puszcza Niepołomice zagra z Widzewem Łódź?

Mecz Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź odbędzie się 11 grudnia o 19:00. Większe szanse na wygraną bukmacherzy dają gościom. Kurs na zwycięstwo Widzewa w meczu z Puszczą Niepołomice wynosi 2.41.

Ile kosztuje dostęp do transmisji Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź

Aby móc oglądać Ekstraklasę należy posiadać dostęp do Canal+, który jako jedyny ma w Polsce licencję do transmitowania naszej najwyższej klasy rozgrywkowej. Ekstraklasa jest najczęściej transmitowana na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Decydując się na pakiet telewizyjny niektóre kanały Canal+, takie jak wspomniane Canal+ Sport i Canal+ Sport 3 są już dostępne w ofercie. Warto jednak przyjrzeć się szerszej ofercie Canal+ Sport, który oferuje dostęp także do niektórych transmisji Premier League, La Liga, Ligue 1, NBA czy turniejów tenisowych. Pakiet Canal+ Online to koszt 39 złotych miesięcznie. Sportowy pakiet Canal+ Online z kanałami Polsat Sport Premium (a w nich między innymi Liga Mistrzów) i Eleven Sports (Serie A, La Liga, Ligue 1) kosztuje 54 złote miesięcznie (przy rocznej subskrypcji).