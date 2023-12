Sporty zimowe: Trzy medale w Tomasz Mazowieckim!

Za nami kolejny weekend ze sportami zimowymi. Z lepszej strony pokazali się skoczkowie, a Piotr Żyła otarł się o TOP 10. Z pewnością może cieszyć indywidualny brązowy medal Damiana Żurka. Panczeniści podtrzymują zatem medalową serię w Pucharze Świata. Kolejne punkty zdobyła także nasza alpinistka - Maryna Gąsienica Daniel. Zapraszam na podsumowanie występów Polaków w sportach zimowych, które odbyły się 8 - 10 grudnia.

Skoki narciarskie

Już tradycyjnie na pierwszy ogień skoki narciarskie. Widać progres, ale wciąż wyniki nie są zadowalające, co mówią także sami skoczkowie. Po obiecujących kwalifikacjach kibice spodziewali się lepszy wyników, a Piotr Żyła i Dawid Kubacki pokazali w sobotę, że ich dyspozycja jest zwyżkowa. Po pierwszej serii Żyła był siódmy, ale ostatecznie skończył zmagania na 11. pozycji, ocierając się o TOP 10. Na 15. lokacie zawody ukończył Dawid Kubacki. Nie popisali się pozostali nasi skoczkowie. Wąsek był 41, Stękała 42, a Kot 46.

𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫 Ż𝐲ł𝐚 𝐧𝐚 𝟏𝟏. 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐮 𝐰 𝐏Ś 𝐰 𝐊𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐭𝐡𝐚𝐥 💪 Nasz mistrz świata był dziś najlepszym z Biało-Czerwonych (137 i 124,5 metra) 👏 W finale zameldował się też Dawid Kubacki, który zajął 15. lokatę. Dla obu skoczków to najlepszy rezultat tej zimy 😊 pic.twitter.com/pkiRR8dk2Q — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 9, 2023

Niedziela nawiązywała niestety do dyspozycji z początku sezonu. Na 22. pozycji zmagania zakończył Piotr Żyła, który był naszym najlepszym skoczkiem, a dopiero 28 był Dawid Kubacki. Po raz kolejny nie punktował żaden inny polski skoczek. Wąsek był 37, Stękała 40, a Kot został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach.

Skoki narciarskie 23/24 – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Piotr Żyła – 20

Dawid Kubacki – 24

Paweł Wąsek – 37

Kamil Stoch – 43

Biegi narciarskie

Biegi narciarskie nie są wciąż naszą mocną stroną, co potwierdziło się w miniony weekend. W sprincie mężczyzn wystawiliśmy trzech Polaków, ale nikt z trójki Staręga, Bury i Bugara nie przebrnęli przez kwalifikacje. Dwóm pierwszym brakowało czterech sekund.

Nieco bliżej ćwierćfinału była Monika Skinder, ale Polka uplasowała się w kwalifikacjach na 38. pozycji. Startowała także Kaleta, która była 51.

•Izabela Marcisz – 38. miejsce

•Weronika Kaleta – 52. miejsce

•Dominik Bury – 55. miejsce

•Kamil Bury – 69. miejsce

•Sebastian Bryja – 78. miejsce — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 10, 2023

W niedzielę odbywały się biegi na 10 kilometrów stylem dowolnym. W kategorii mężczyzn najlepszym Polakiem był Dominik Bury. Zakończył zmagania na 55. pozycji, dalej uplasowali się Kamil Bury (69) i Sebastian Bryja (78). Jak poszło paniom na 10 kilometrów? Izabela Marcisz była 38, a Kaleta uplasowała się na 52. pozycji.

Biegi narciarskie – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Mężczyźni:

Kamil Bury – 94

Kobiety:

Monika Skinder – 72

Izabela Marcisz – 78

Narciarstwo alpejskie

W ten weekend Maryna Gąsienica Daniel startowała w super gigancie, a zadebiutować w Pucharze Świata miał Paweł Pyjas. Niedzielne zawody w Val Disere jednak odwołano, dlatego nasz alpinista na debiut musi jeszcze poczekać.

Całkiem dobrze w super gigancie pokazała się Maryna Gąsienica Daniel. Nie jest to jej koronna konkurencja, a mimo to przywiozła kolejne punkty. W piątek uplasowała się na 22. pozycji, a niedzielne zawody w szwajcarskim Sankt Moritz zostały odwołane.

𝐌𝐚𝐫𝐲𝐧𝐚 𝐳 2️⃣. 𝐧𝐚𝐣𝐥𝐞𝐩𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢𝐞𝐦 𝐰 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐮 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 💪 Nasza alpejka zajęła dziś 2️⃣2️⃣. miejsce w pierwszym supergigancie sezonu w Sankt Moritz 🇨🇭Zwyciężyła Sofia Goggia 🇮🇹 Gratulujemy i trzymamy kciuki za Marynę 👏 pic.twitter.com/UXuHvNQXju — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 8, 2023

Narciarstwo alpejskie 23/24 – miejsca Polek w klasyfikacji generalnej

Maryna Gąsienica Daniel – 38

Magdalena Łuczak – 67

Łyżwiarstwo szybkie

Co to był za weekend w wykonaniu naszych panczenistów. Do tej pory zdobywali jeden krążek na weekend w Pucharze Świata, ale przed własną publicznością zdobyli ich aż trzy, z czego aż dwa indywidualnie! Wielkie gratulacje należą się Andżelice Wójcik (indywidualnie 500 metrów), Damianowi Żurkowi (indywidualnie 500 metrów), a także naszej sztafecie, która była trzecia w biegu drużynowym w składzie: Czyszczoń, Jabrzyk, Bosiek. W Tomaszowie Mazowieckim nasi reprezentanci stanęli na wysokości zadania i zdobyli trzy brązowe medale!

Wyniki naszych panczenistów 08 – 10 grudnia

Piątek 08.12

500 metrów kobiet: 3. Andżelika Wójcik, 19. Martyna Baran

1000 metrów mężczyzn: 6. Damian Żurek

3000 metrów kobiet: 15. Magdalena Czyszczoń

Sobota 09.12

500 metrów mężczyzn: 7. Damian Żurek, 9. Marek Kania, 18. Piotr Michalski

500 metrów kobiet: 7. Andżelika Wójcik, 16. Karolina Bosiek, 20. Martyna Baran

Start drużynowy kobiet: 3. Polska (Jabrzyk, Bosiek, Czyszczoń)

Niedziela 10.12

1000 metrów kobiet: 10. Karolina Bosiek

500 metrów mężczyzn: 3. Damian Żurek, 13. Marek Kania

Masowy bieg kobiet: 11. Magdalena Czyszczoń, 19. Olga Piotrowska

