Mourinho nie udzielił wywiadu po meczu. Piłkarze Romy również

W 15. kolejce włoskiej Serie A AS Roma podejmował na własnym stadionie Fiorentinę. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, lecz kibice mogli zobaczyć w tym meczu dwie czerwone kartki. Jose Mourinho powstrzymał się od komentarza i zarówno trener rzymian, jak i jego podopieczni, odmówili udzielenia pomeczowych wypowiedzi.

Kibice Romy mogą nieco żałować, że gospodarze nie zdołali wygrać meczu z Fiorentiną. Prowadzenie drużynie Mourinho dał już w piątej minucie Romelu Lukaku, a goście wyrównali nieco ponad godzinę później po golu Lucasa Martineza Quarty. Dwie minuty przed bramką wyrównującą czerwoną kartkę zobaczył Nicola Zalewski, a „czerwień” obejrzał również Lukaku w 87. minucie. W rezultacie AS Roma musiał kończyć mecz w dziewiątkę. Niezadowolony z przebiegu tego spotkania miał być „The Special One”.

W ostatnim czasie Mourinho otwarcie skrytykował sędziego Matteo Marcenaro przed meczem z Sassuolo. Portugalczyk powiedział, iż w meczach z udziałem tego arbitra Roma „często miała pecha i nie zawsze akceptowała to, jak sędzia pracuje”. Po tej wypowiedzi wszczęto postępowanie dyscyplinarne w związku ze słowami, które mają potencjalnie zaszkodzić Marcenaro.

Po ostatnim ligowym spotkaniu z Fiorentiną Jose Mourinho odmówił jakichkolwiek wypowiedzi w mediach, podobnie jego zawodnicy. We włoskich mediach panuje narracja, iż takiego obrotu spraw należało się spodziewać, lecz AS Roma nie nazywa tej strategii jako „milczenie prasowe”. Portugalczyk przeszedł przez strefę medialną, lecz nie zatrzymał się na wywiady. Pozdrowił jedynie Vincenzo Italiano, szkoleniowca Fiorentiny, po czym opuścił strefę. Według włoskich mediów w obozie AS Roma panowało przekonanie, by nie udzielać żadnych wypowiedzi dotyczących sędziowania oraz przebiegu tego meczu. Mourinho, jak i jego piłkarze, powstrzymali się od jakichkolwiek komentarzy, by uniknąć kolejnych potencjalnych kar dyscyplinarnych.

Warto dodać również, że pod koniec meczu Roma – Fiorentina, Jose Mourinho przekazał uwagi swojemu bramkarzowi, Ruiemu Patricio… poprzez chłopca od podawania piłek.

Never change Jose Mourinho 😅

Roma were down to 9 men at home, needing a draw to stay in the top 4, when the cameras caught Mourinho passing a note to a ballboy to give to Rui Patrício… 🧠 pic.twitter.com/qOsWLHjzke

— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 11, 2023