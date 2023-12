Pioli pożegna się z Milanem? Mecz w Lidze Mistrzów może być decydujący

Działacze AC Milan mogą wyczerpać swoją cierpliwość. Włodarze klubu spodziewali się walki o zwycięstwo w Serie A, a Rossoneri zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli ze stratą dziewięciu punktów do pierwszego Interu Mediolan. Wkrótce z posadą szkoleniowca Milanu może się pożegnać Stefano Pioli.

Środowa Liga Mistrzów zdecyduje o losie Piolego?

Włoskie media są coraz bardziej przekonane, że dni Stefano Piolego w AC Milan są już policzone. Zdaniem włodarzy klubu z Mediolanu Włoch powinien rywalizować ze swoją drużyną o mistrzostwo Włoch, natomiast ostatnia ligowa porażka z Atalantą Bergamo (2:3) miała być punktem zapalnym w kontekście potencjalnego zwolnienia tego szkoleniowca. Rossoneri tracą siedem punktów do drugiego Juventusu – 36 punktów – oraz dziewięć „oczek” do rywala zza miedzy, Interem Mediolan, który ma tych punktów 38.

Jeszcze bardziej niekorzystna dla Milanu jest rywalizacja w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Czwarta siła Serie A poprzedniego sezonu zajmuje ostatnie miejsce w grupie F Champions League za Borussią Dortmund, Paris-Saint Germain oraz Newcastle United. Potencjalny awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów nie jest w rękach Milanu, lecz w środę zagra z Newcastle na wyjeździe o udział w Lidze Europy na wiosnę przyszłego roku. W tym spotkaniu to niekoniecznie włoski klub musi być faworytem rywalizacji. Natomiast jeżeli Stefano Pioli dozna w środę porażki na Wyspach – może zostać zwolniony z funkcji szkoleniowca. To może być sentymentalny mecz z kolei dla Sandro Tonalego, który zamienił Włochy na Anglię za kwotę 64 milionów euro.

Najważniejsze osoby w klubie mogą być również podirytowane faktem, iż na transfery do Milanu przeznaczono ponad 100 milionów euro, które wydano kilka miesięcy temu. Na San Siro przed rozpoczęciem tego sezonu przyszli Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Yunus Musah, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Marco Pellegrino, Marco Sportiello, Luka Romero oraz Luka Jović.

Stefano Pioli jest trenerem z bardzo dużym stażem w Milanie. Włoch poprowadził Rossonerich w ponad 200 meczach, a w sezonie 2021/2022 świętował z tym klubem zdobycie mistrzostwa Italii.

