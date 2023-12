Trzęsienie ziemi w Besiktasie. Pięciu piłkarzy odsuniętych od drużyny

Obecny sezon jest dla Besiktasu trudny. Zespół ze Stambułu zajmuje dopiero piąte miejsce w lidze tureckiej, a w ostatnich dniach gorąco dzieje się również wokół samego klubu.

26 punktów w piętnastu meczach ligowych tego sezonu i aż czternaście „oczek” straty do Fenerbahce oraz Galatasaray, które zajmują odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w lidze tureckiej. W europejskich pucharach również idzie nie najlepiej – zaledwie jeden punkt wywalczony w pięciu meczach fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Cierpliwość w klubie prawdopodobnie się skończyła i podjęto decyzję o odsunięciu pięciu graczy od drużyny w trybie natychmiastowym.

Główny koordynator ds. operacji piłkarskich Samet Aybaba ogłosił, iż pięciu piłkarzy naszej drużyny zostało wykluczonych z naszego zespołu. Są nimi Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal oraz Jean Onana. Przyczyną takiej decyzji są słaba postawa zawodników i nieporozumienia w drużynie. Obecnie trwają prace nad nową strukturą kadry – poinformowano za pośrednictwem w mediach społecznościowych.

