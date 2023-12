Zlatan Ibrahimović z nową rolą w AC Milanie

Zlatan Ibrahimović wraz z końcem poprzedniego sezonu zakończył piłkarską karierę. Szwed od zawsze powtarzał, że jest bardzo emocjonalnie związany z AC Milanem. 42-latek oficjalnie powrócił do Rossonerich, tym razem jednak w zupełnie innej roli. Ibrahimović będzie pełnił między innymi funkcję doradcy w kadrze kierowniczej klubu.

Zlatan Ibrahimović swój piłkarski potencjał pokazał już w najmłodszym wieku, kiedy był jeszcze zawodnikiem Malmo. Szwed szybko został wypatrzony przez skautów Ajaxu Amsterdam i w 2001 roku za 7,8 miliona euro przeniósł się do holenderskiej drużyny. Następnie występował w takich zespołach jak: AC Milan, Inter Mediolan, Juventus Turyn, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United oraz Los Angeles Galaxy. Szwed bez wątpienia zapisał się na kartach historii jako jeden z najlepszych napastników na świece. Ibra zawsze słynął ze swojego temperamentu oraz woli walki. Pomimo swoich gabarytów, ponieważ mierzy 195 centymetrów, przez lata był niesamowicie gibki na boisku i zdobył wiele efektownych trafień.

Zlatan Ibrahimović wraz z końcem ostatniego sezonu zdecydował się odwiesić buty na kołek, oprócz zaawansowanego piłkarskiego wieku, wpływ na jego decyzję miały również częste kontuzje które go nękały. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że 42-latek powrócił do AC Milanu i będzie pełnił funkcję Partnera Operacyjnego RedBird w sektorze sportu, mediów i rozrywki. Będzie również Starszym Doradcą właściciela AC Milan oraz w kadrze kierowniczej klubu. Oprócz obowiązków biznesowych będzie konsultantem dyrektora generalnego Rossonerich.

🚨🔴⚫️ Official, confirmed. Zlatan Ibrahimović returns to AC Milan as right hand of Red Bird’s Gerry Cardinale.

“My love for AC Milan is always strong. It was a dream to return again. I’m gonna help AC Milan and Red Bird in different areas”. pic.twitter.com/w4mVLjAnAc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2023