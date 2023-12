Podsumowanie kolejki ligowej 08.12 – 10.12

W miniony weekend byliśmy świadkami wielu hitowych starć w poszczególnych ligach w Europie. W Anglii Arsenal stracił pozycję lidera po meczu z dobrze dysponowaną Aston Villą, a Tottenham rozbił Newcastle. Ciekawe starcia miały miejsce również w Bundeslidze, RB Lipsk pokonał Borussię, a Frankfurt sprawił niespodziankę i wysoko wygrał z Bayernem. Zapraszamy na podsumowanie kolejki 08.12 – 10.12.

Juventus – Napoli 1:0

W piątkowy wieczór odbył się hit Serie A. Juventus mierzył się z aktualnym mistrzem Włoch. W obecnym sezonie, to zespół Starej Damy zgłasza chęć do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Napoli nie gra tak efektywnie jak miało to miejsce w zeszłej kampanii. Drużyna z Neapolu zajmuje obecnie szóstą pozycję w lidze. Juventus podbudowany ostatnimi zwycięstwami chętnie gościł znajdującą się w nie najlepszej formie ekipę Napoli. Mecz na Allianz Stadium wyglądał na wyrównany. Ostatecznie do zespół gospodarzy przechylił szalę zwycięstwa na swoja korzyść. Bohaterem Juve okazał się Gatti, który w 51. minucie strzelił jedynego gola.

Aston Villa – Arsenal 1:0

Arsenal przed spotkaniem z Aston Villą znajdował się na pozycji lidera i wielu ekspertów, to właśnie drużynę Kanonierów wskazywało jako głównego pretendenta do tytułu mistrzowskiego. Aston Villa znajduje się jednak w świetnej dyspozycji. Nie przegrali od sześciu spotkań, a dodatkowo w Premier League zajmują trzecią pozycję. Piłkarze Villi postawili twarde warunki drużynie Mikela Artety. McGinn już w 7. minucie zdobył bramkę dla swojej drużyny i Kanonierzy przez resztę spotkania mieli kłopot aby zdobyć wyrównujące trafienie, dzięki czemu, to Aston Villa zdobyła trzy punkty.

Eintracht Frankfurt – Bayern 5:1

Piłkarze Frankfurtu sprawili ogromną niespodziankę podczas poprzedniej kolejki Bundesligi. Drużyna pewnie pokonała bezradny zespół mistrza Niemiec aż 5:1. Bawarczycy nie radzą sobie w lidze najlepiej. Mają jednak bardzo godnego przeciwnika w postaci Bayeru Leverkusen, który nie przegrał w obecnym sezonie ani jednego meczu. Bayern traci do Aptekarzy obecnie już cztery punkty. Eintracht Frankfurt walczy zajmuje 7. miejsce i walczy o europejskie Puchary. Po takim meczu jak ten z Bayernem z pewnością pokazali, że zasługują na wysokie miejsce w Bundeslidze.

Borussia Dortmund – RB Lipsk 2:3

Borussia i Lipsk zajmują sąsiadujące ze sobą miejsca w tabeli. Spotkanie zapowiadało się więc niezwykle wyrównanie i takie też było. Obydwa zespoły pragną gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie i oczywiście są na dobrej drodze, aby osiągnąć swój cel. Aktualnie RB Lipsk znajduje się na czwartej pozycji, a sobotnim meczem zrzucił dortmundczyków na piąte miejsce. W sobotę, Borussia miała utrudnione zadanie już w 15. minucie, ponieważ czerwoną kartkę otrzymał Hummels. Na domiar złego kwadrans później samobója strzelił Bensebaini. Tuż przed przerwą gospodarze doprowadzili do remisu, jednak kolejne dwa gole strzelała drużyna z Lipska. W 93. minucie gola kontaktowego zdobył Fullkrug, jednak na odrabianie strat było już za późno.

Tottenham – Newcastle United 4:1

Bez wątpienia w ostatnim czasie w lepszej formie była ekipa Newcastle. W niedzielny wieczór to jednak ekipa z Londynu spisywała się znacznie lepiej. Pierwsza połowa bez wątpienia należała do Kogutów. Po golach Udogie i Richarlisona prowadzili 2:0. Następnego gola strzelił w meczu ponownie zdobył Brazylijczyk, dzięki czemu na tablicy wyników widniał wynik 3:0 dla gospodarzy. W 85. minucie karnego na bramkę zamienił Son, a chwilę później honorowe trafienie zdobył Joelinton. Dzięki niedzielnemu zwycięstwu, Tottenham zbliżył się do czołowej czwórki.