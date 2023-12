Ostatnim meczem 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy było spotkanie Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź. Piłkarze z Niepołomic dzięki zwycięstwu opuścili strefę spadkową. Wiele wydarzyło się podczas 18. kolejki. Jagiellonia Białystok goni lidera, który zgubił punkty w meczu z Kronom Kielce. Oprócz tego padło sporo remisów. Zapoznaj się z podsumowaniem ostatniego meczu 18. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź 1:0

61′ Craciun 1:0

Widzew Łódź oraz Puszcza Niepołomice nie mogą być do końca pewni utrzymania się w PKO BP Ekstraklasie. Zdecydowanie w lepszej pozycji znajduje się drużyna z Łodzi. Puszcza musiała brać się do roboty jeżeli w przyszłym sezonie nadal chce występować w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Pierwszą świetną okazję do zdobycia bramki miał Widzew. Klimek otrzymał piłkę w polu karnym przeciwnika, po czym znakomicie okiwał obrońcę. Lepszy od pomocnika z Łodzi okazał się jednak golkiper Puszczy. Gospodarze w drugiej połowie ruszyli do ataku. W 61. minucie zespół z Niepołomic otrzymał rzut karny po wcześniejszej analizie sędziego z systemem VAR. Jedenastkę pewnie wykorzystał Craciun. W samej końcówce meczu, Terpiłowski mógł doprowadzić do remisu. Na wysokości zdania stanął jednak bramkarz, który odpił uderzenie pomocnika, a następnie 22-latek posłał piłkę przy drugim strzale nad poprzeczką. Dzięki zwycięstwu z Widzewem Łódź, Puszcza Niepołomice uciekają ze strefy spadkowej.

Skrót meczu Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź:

Tabela PKO BP Ekstraklasy po 18. kolejce

Wyniki 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Ruch Chorzów – Zagłębie Lubin 2:2

Pogoń Szczecin – Warta Poznań 3:3

Radomiak Radom – Górnik Zabrze 1:1

Cracovia – Stal Mielec 2:2

Śląsk Wrocław – Korona Kielce 0:0

Lech Poznań – Piast Gliwice 0:1

ŁKS Łódź – Legia Warszawa 1:1

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa 4:2

Puszcze Niepołomice – Widzew Łódź 1:0

Najlepsi strzelcy PKO BP Ekstraklasy

1. Erik Exposito (Śląsk Wrocław) – 13 goli, 3 asysty

2. Ilya Shkurin (Stal Mielec) – 8 goli, 5 asyst

3. Pedro Henrique (Radomiak Radom) – 8 goli, 4 asysty

4. Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) – 8 goli, 2 asysty

5. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) – 7 goli, 5 asyst

PKO BP Ekstraklasa: frekwencja na stadionach podczas 18. kolejki

Ruch Chorzów vs Zagłębie Lubin – 10 112 osób

Pogoń Szczecin vs Warta Poznań – 8 801 osób

Radomiak Radom vs Górnik Zabrze – 5 647 osób

Cracovia vs Stal Mielec – 5 164 osoby

Śląsk Wrocław vs Korona Kielce – 12 376 osób

Lech Poznań vs Piast Gliwice – 14 104 osoby

ŁKS Łódź vs Legia Warszawa – 10 087 osób

Jagiellonia Białystok vs Raków Częstochowa – 10 109 osób

Puszcze Niepołomice vs Widzew Łódź – 15 016 osób

Fot. PressFocus