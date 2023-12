Reece James jest największym pechowcem w Premier League?

Reece James bez wątpienia ma potencjał na to aby stać się jednym z najlepszych bocznych obrońców nie tylko w Premier League, ale i na całym świecie. Problemem wychowanka Chelsea są częste urazy, które hamują jego rozwój. Anglik niedawno wyzdrowiał i wrócił do składu The Blues, a znów przypałętała mu się kontuzja, przez co znowu czeka go pauza od gry w piłkę.

Reece James kiedy tylko jest zdrowy jest wyróżniającą się postacią w ekipie The Blues. Obrońca ma jednak jeden wielki problem, nad czym ubolewają kibice stołecznej ekipy. 24-latek jest bardzo często kontuzjowany. W poprzedni sezonie wystąpił jedynie w 24 meczach. Absencja w pozostałych spotkaniach spowodowana jest oczywiście urazami piłkarza. Na początku obecnej kampanii, James znów zmagał się z kontuzją. Kiedy zawodnik wrócił do pełni sprawności wydawało się, że w końcu będzie mógł rozwinąć skrzydła i pomoże Chelsea z założonymi przed sezonem celami. Kapitan The Blues znowu jednak będzie musiał odpocząć od piłki. Jak informuje BBC, gracz tym razem ma problem ze ścięgnem podkolanowym. Na razie nie wiadomo jak długo będzie trwała przerwa Anglika od futbolu.

🚨🔵 Pochettino: “Reece James felt something in his hamstring. It's not so nice for him to suffer another injury”.

“He is an important player for us”, told BBC. pic.twitter.com/MGtvDml8HR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2023