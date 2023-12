Union – Real Madryt 12.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.75 Union Berlin - Real Madryt Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 gola TAK Obstaw

Wtorek wieczorem obowiązkowo powinna być zarezerwowana przed telewizorem u każdego prawdziwego kibica piłkarskiego, ponieważ zostanie rozegranych aż osiem spotkań w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów, tym bardziej że to już ostatnia seria zmagań i ostatecznie dowiemy się, kto awansuje dalej, zagra na pocieszenie w 1/16 Ligi Europy lub po prostu zakończy przygodę z europejskimi pucharami w kampanii 23/24. Jeszcze mamy sporo niewiadomych, dlatego przez dwa dni będziemy poznawać odpowiedzi na wszystkie pytania. W grupie C w Berlinie Union podejmie Real Madryt, więc obok takiego meczu nie możemy przejść obojętnie. Zapraszam do artykułu w którym znajdziecie moją propozycją bukmacherską.



➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start⬅️

Union Berlin – Real Madryt – typy bukmacherskie

Chyba żadna drużyna w Europie nie miała tak fatalnego startu w sezon jak Union Berlin. Niemiecki zespół przegrywał wszystko, łącznie kilkanaście spotkań i trener zapłacił za to wysoką cenę. W ostatnich tygodniach jednak coś drgnęło: w Bundeslidze zaczęło się od remisu z Augsburgiem 1:1, a w ostatniej kolejce długo wyczekiwane przełamanie i wygrana 3:1 z Borussią Monchengladbach 3:1 na własnym stadionie, co w efekcie pozwoliło im się wydostać ze strefy spadkowej. Ten mecz wyglądał naprawdę bardzo dobrze w ich wykonaniu i to przełożyło się na bramki. Teraz mają 10 punktów i mogą zacząć marsz ku górze i jak najszybciej uciec od spadku. Sobotni triumf w lidze był ich pierwszym zwycięstwem u siebie od sierpnia, więc nowy menedżer Nenad Bjelica dał impuls do zmiany na lepsze. W Lidze Mistrzów po trzech porażkach przyszedł czas na pierwsze punkty w tej edycji: remis z Bragą 1:1 oraz z Napoli takim samym stosunkiem bramkowym. Mam nadzieję, że idzie lepsze.

Real Madryt zakwalifikował się już do fazy pucharowej jako zwycięzca grupy, wyrywając pięć spotkań i gromadząc w nich 15 „oczek”, ale jestem przekonany, że będą chcieli zakończyć zmagania grupowe z kompletem punktów. Królewscy spróbują tej sztuki dokonać po raz trzeci w historii, co wcześniej udało się osiągnąć jedynie Bayernowi Monachium. W La Lidze sobotni remis 1:1 z Realem Betis – jednym z byłych klubów Bjelicy – sprawił, że w tabeli hiszpańskiej ligi spadli za plecy sensacyjnego lidera – Girony, który pokonał sensacyjnie FC Barcelonę 4:2. Gra Realu trochę straciła w ostatnim czasie na jakości, już ostatni mecz LM z Napoli to pokazywał. Teraz przede wszystkim jest większy luz psychiczny, oni mogą, ale nic nie muszą, bo plan swój zrealizowali. A w Madrycie, gdzie Union wtedy był mocno pogrążony w kryzysie ledwo wygrali. Moim zdaniem obie drużyny strzelą golą i zobaczymy powyżej 2,5 bramki.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Union Berlin – Real Madryt

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Unionu Berlin z Realem Madryt. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest starcie wagi ciężkiej. W końcu to reprezentanci swoich krajów w elitarnej Lidze Mistrzów. Koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o gospodarzy to największe szanse mają Joselu oraz Rodrygo, ponieważ są w bardzo dobrej dyspozycji. Nieco niżej stawiany jest Jude Bellingham.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i walkę o czołówkę. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Union Berlin – Real Madryt

Real Madryt ma komplet punktów w Lidze Mistrzów

Królewscy strzelili najwięcej bramek w grupie – 13.

Union jeszcze nie wygrał w tej edycji.

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Union Berlin – Real Madryt

Union Berlin : Ronnow; Juranovic, Knoche, Leite, Roussillon; Volland, Tousart, Khedira, Laidouni, Gosens; Behrens

Ronnow; Juranovic, Knoche, Leite, Roussillon; Volland, Tousart, Khedira, Laidouni, Gosens; Behrens Real Madryt: Kepa; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Ceballos, Modric; Diaz; Rodrygo, Joselu

Fot. PressFocus