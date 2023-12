We wtorek rozpocznie się ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Manchester United podejmować będzie Bayern Monachium. Tylko cud zapewni Czerwonym Diabłom awans do fazy pucharowej Champions League, ale wygrana sprawi, że będą pewni co najmniej udziału w Lidze Europy. Dla gości jest to mecz o przysłowiową pietruszkę. Gdzie obejrzeć spotkanie Manchester United - Bayern Monachium i o której się rozpocznie?

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Bayern Monachium? Transmisja w TV

Wtorkowy mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów między Manchesterem United, a Bayernem Monachium będzie można obejrzeć jedynie na Polsat Sport Premium 2.

O której Manchester United zagra z Bayernem Monachium?

Mecz Manchesteru United z Bayernem Monachium odbędzie się we wtorek 12 grudnia o 21:00. Większe szanse na wygraną bukmacherzy dają gościom, choć mają oni zapewniony awans z pierwszego miejsca. Kurs na zwycięstwo Bayernu Monachium w meczu z Manchesterem United wynosi 2.26.

