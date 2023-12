Betfan kurs 2.10 Manchester United - Bayern Monachium 1X + gospodarze powyżej 3.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Już tylko 90 minut pozostało do utrzymania mandatu w Lidze Mistrzów, gdy Manchester United we wtorek podejmie na Old Trafford zakwalifikowany już Bayern Monachium. Obie drużyny zostały w weekend upokorzone na ligowym podwórku. Czerwone Diabły przegrały u siebie 3:0 z Bournemouth w Premier League, natomiast drużyna Thomasa Tuchela doznała szoku przegrywając 5:1 w meczu Bundesligi z Eintrachtem Frankfurt. Czy gospodarzom uda się wygrać i przy korzystnym wyniku w Kopenhadze awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów? Zapraszam na bukmacherską analizę tego pojedynku.

Manchester United – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Manchester United podejmie zwycięzcę grupy Bayern Monachium w ostatnim meczu Grupy A Ligi Mistrzów. Porażka zakończy sezon Czerwonych Diabłów w Europie. Rozpoczną ostatni mecz w Grupie A z ostatniej lokaty, mając na koncie zaledwie cztery punkty po pięciu meczach. To sprawia, że mają punkt straty do drugiej Kopenhagi i trzeciego Galatasaray. Zwycięstwo gospodarzy może nawet nie wystarczyć, aby zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Stanie się tak, jeśli mecz Kopenhagi Galatasaray zakończy się zwycięstwem którejkolwiek ze stron. To była trudna grupa dla United, która rozpoczęła się od porażki 4:3 z Bayernem. Mistrzowie Niemiec prowadzą w tej grupie z 13 punktami po pięciu meczach. Jeśli Bournemouth udało się na Old Trafford pokonać Manchester 3:0, co może zrobić z nimi Bayern Monachium?

Po kolejnym rozczarowującym występie w sobotę trener Erik Ten Hag znajduje się pod presją. W obliczu możliwego odpadnięcia z europejskich rozgrywek i weekendowego meczu wyjazdowego z Liverpoolem, dwa kolejne słabe wyniki mogą skłonić Czerwone Diabły do zmiany menadżera. United przegrało pierwsze spotkanie z Bayernem 4:3, a kolejna porażka w tym meczu będzie oznaczać koniec rozgrywek w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Remis może zapewnić im awans do Ligi Europy. Manchester wygrał tylko jeden z czterech ostatnich meczów i w dwóch z nich nie zdobył bramki. Forma u siebie w tej grupie zaowocowała zwycięstwem nad Kopenhagą, ale także porażką 3:2 z Galatasaray.

Jak mocny skład wystawi Bayern Monachium? To najważniejsze pytanie, ponieważ mistrzowie Bundesligi mają już zapewniony awans do 1/8 finału. Oni także przystępują do tego meczu w poszukiwaniu poprawy formy. Po bezbramkowym remisie u siebie z Kopenhagą w ostatnim meczu grupowym Bayern przegrał w sobotę 5:1 z Eintrachtem Frankfurt. Ta porażka zakończyła serię pięciu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Erika Ten Haga będą walczyć o życie w tym spotkaniu i zrobią wszystko, aby pokazać się z jak najlepszej strony, a może przy odrobinie szczęścia wygrać to spotkanie. Bayern ma już zapewniony awans i pierwsze miejsce w grupie, więc Tuchel zapewne da odpocząć niektórym zawodnikom.

Gospodarze potrzebują punktów jak tlenu, więc myślę, że zrobią wszystko, by nie przegrać tego meczu. Rzuty rożne powinny sypać się jak z rękawa po obu stronach, zatem proponuje zakład łączony z kursem @2.10 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester United – Bayern Monachium

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Manchester United – Bayern Monachium. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest starcie wagi ciężkiej. W końcu to reprezentanci swoich krajów w elitarnej Lidze Mistrzów. Koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Gospodarze zrobią wszystko, by wygrać, ale to nie będzie łatwe zadanie. Kapitalny sezon w Bawarii notuje przecież Harry Kane. Przelicznik na trafienie Anglika wynosi @1.92.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gospodarze walczą o awans, więc posuną się do wszystkiego, by utrzymać korzystny wynik. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Bayern Monachium

Bayern po serii czterech zwycięstw, ostatnio zanotował remis i porażkę

W ostatnich pięciu bezpośrednich spotkaniach aż cztery razy padł BTTS

Manchester United w ostatnich trzech meczał strzelił łącznie dwie bramki

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Manchester United – Bayern Monachium