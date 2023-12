Mecze ligowe w Turcji zawieszone! Sędzia został pobity

W poniedziałek odbył się mecz Ankaragucu - Rizespor. Wynik spotkania przysłoniły jednak skandaliczne zachowania, które odbiły się szerokim echem w mediach. Sędzia został pobity przez prezesa Ankaragucu, a następnie został skopany przez członków sztabu szkoleniowego. Turecka Federacja Piłki Nożnej poinformowała o zawieszeniu wszystkich rozgrywek ligowych.

Sędzia pobity po meczu ligi tureckiej

Takie skandale nie powinny mieć miejsca nigdzie, a szczególnie na najwyższym poziomie rozgrywkowym jednej z najlepszych lig w Europie. Emocje emocjami, ale to co stało się po starciu Ankaragucu z Rizesporem to gruba przesada. Sędzia Halil Umut Meler został po meczu pobity przez prezesa Ankaragucu, a następnie skopany przez kilka osób.

Prezes Ankaragucu Faruk Koca zaatakował sędziego po meczu z Rizesporem (goście wyrównali w ostatniej akcji). Arbiter Halil Umut Meler skończył (kopany?) na ziemi.

Ligi w Turcji zawieszone

Turecka Federacja Piłki Nożnej natychmiast zareagowała na skandal i zawiesiła rozgrywki ligowe w kraju. Weekendowe mecze mają zostać odwołane, ponieważ turecki związek sędziów zapowiedział, że nie poprowadzi żadnego spotkania. Ankaragucu grożą poważne konsekwencje, łącznie z degradacją do niższej ligi. Prezes klubu już trafił do aresztu. Pobity sędzia jest jednym z najlepszych w Turcji, a po pobiciu rozważa zakończenie kariery. Turecka Federacja Piłki Nożnej spróbuje go jednak odwieść od tej decyzji.