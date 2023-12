We wtorek rozpocznie się ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wciąż nie są znani wszyscy uczestnicy fazy pucharowej. Sprawdź które kluby wciąż są w grze o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Liga Mistrzów – kto walczy o awans 12.12?

We wtorek rozpocznie się ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wciąż nie są znane wszystkie grupowe rozstrzygnięcia. Czego możemy spodziewać się po wtorkowych meczach Ligi Mistrzów? Przejrzyjmy sytuację drużyn, które zagrają w Champions League 12 grudnia.

Grupa A

Sytuacja w tej grupie jest bardzo ciekawa. Bayern Monachium ma zapewniony awans z pierwszej pozycji, a ostatni w tabeli jest Manchester United. Jeżeli chce zawalczyć o awans, to musi pokonać mistrza Niemiec. Wygrana zapewni mu grę w Lidze Europy, a w przypadku remisu Kopenhagi z Galatasaray nawet grę w Lidze Mistrzów. O drugie miejsce w grupie A w bezpośrednim meczu powalczą właśnie Kopenhaga i Galatasaray. Drugi miejsce zajmie zespół, który wygra to starcie, a ewentualny remis premiować będzie Kopenhagę. O ile w przypadku podziału punktów Manchester United nie pokona Bayernu, to remis da Grabarze i spółce awans do fazy pucharowej.

Grupa B

Tutaj kwestia awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów jest rozstrzygnięta. Arsenal i PSV są pewne udziału dalszej gry w Champions League. Nawet jeśli Lens zrówna się punktami z drużyną z Eidhoven, to gorzej wypadł w meczach bezpośrednich. Frankowski i spółka walczy o Ligę Europy z Sevillą. Aby zagrać na wiosnę w europejskich pucharach, wicemistrz Francji nie może sobie pozwolić na porażkę z Sevillą.

Grupa C

Real Madryt na pewno wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie C. Na drugiej lokacie jest Napoli, które może sobie pozwolić nawet na jednobramkową porażkę z Bragą, wyższa przegrana sprawi, że klub z Portugalii zagra dalej w Champions League. Union ma jeszcze szanse na Ligę Europy, a przynajmniej w teorii. Musi pokonać Real i liczyć na to, że Braga przegra z Napoli.

Grupa D

W grupie D znane są drużyny, które zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. We wtorek jednak będą one walczyć do ostatniego tchu, bo zmierzą się w bezpośrednim meczu w walce o pierwsze miejsce, co oznacza w praktyce łatwiejszego rywala w fazie pucharowej, a także wyższą bonifikatę pieniężną. Benfica za to zagra z Salzburgiem o Ligę Europy, ale musiałaby wygrać co najmniej trzema bramkami, aby zagrać w europejskich pucharach, co graniczy z cudem.

