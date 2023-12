Victor Osimhen piłkarzem roku w Afryce

Mijający rok 2023 był rewelacyjny w wykonaniu Victora Osimhena. Reprezentant Nigerii zdobył z Napoli mistrzostwo Włoch, w olbrzymim stopniu przyczyniając się do zdobycia tytułu. Napastnik został wybrany najlepszym piłkarzem tego roku w Afryce.

W sezonie 2022/2023 fenomenalnie spisywało się SSC Napoli, triumfując w rozgrywkach Serie A w spektakularnym stylu. Bardzo duży wpływ na ten sukces neapolitańczyków miał Victor Osimhen, który zdobył w ubiegłym sezonie 26 bramek na boiskach włoskiej ekstraklasy. Ten dorobek pozwolił Nigeryjczykowi na zdobycie nagrody dla króla strzelców poprzedniego sezonu Serie A. W rozgrywkach reprezentacyjnych Osimhen również nie ma sobie równych. W kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki snajper mistrza Italli zdobył dziesięć goli i również jest najskuteczniejszym strzelcem na Czarnym Lądzie.

Plebiscyt na najlepszego gracza w Afryce wygrał Victor Osimhen, stając się tym samym pierwszym nigeryjskim piłkarzem od 1999 roku, który otrzymał tę nagrodę (24 lat temu wyróźnienie przypadło Kanu Nwankwo). Na drugim miejscu znalazł się Achraf Hakimi, a najniższy stopień podium należał do Mohameda Salaha.

🏆🌍 From Young Player of the Year to Best African Player of the Year: Victor Osimhen ✨

🥇 Victor Osimhen

🥈 Mo Salah

🥉 Achraf Hakimi pic.twitter.com/cWuL3lasCu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2023