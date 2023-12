Jednak Lewandowski zagra. Xavi dowołał nieobecnych

Wczoraj informowaliśmy o braku powołania Roberta Lewandowskiego na mecz w Lidze Mistrzów z Royalem Antwerp. Xavi Hernandez postanowił jednak dowołać reprezentanta Polski, jak i kilku zawodników, których potencjalna absencja budziła wątpliwości.



W poniedziałek Barcelona opublikowała w mediach społecznościowych listę zawodników, którzy polecą do Belgii na mecz z Royalem Antwerp. Mistrzowie Hiszpanii chcą przypieczętować awans z grupy z pierwszego miejsca, a Xavi pierwotnie chciał dać szansę odpocząć gwiazdom swojego zespołu. Wśród powołanych zabrakło Ronalda Araujo, Ilkaya Guendogana czy Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj Blaugrana przedstawiła nową listę graczy, a w niej już znalazła się cała wspomniana trójka.

⚠️ Changes to the squad

✈️ #AntwerpBarça pic.twitter.com/e78SitB687

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 12, 2023